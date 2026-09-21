Avis Comunale Savona compie 92 anni e celebra i suoi donatori

Savona. Sabato 19 settembre l’AVIS Comunale Savona ha celebrato chi “con un gesto semplice ma di grande valore contribuisce ogni giorno a salvare vite donando sangue e plasma”. Presso la Sala Nassiriya del palazzo della Provincia sono state consegnate le benemerenze ai donatori che le hanno maturate e nell’occasione si è celebrato il 92° anniversario di fondazione della sede (una sede storica, in quanto la terza più vecchia in Italia dopo Milano e Torino).

“Costanza, sensibilità e attenzione: queste sono le caratteristiche dei donatori che, in tutti questi anni, non hanno mancato di donare emocomponenti per chi ne aveva bisogno. Sono stati premiati consegnando loro i distintivi rame, argento, argento dorato, oro, oro con rubino, oro con smeraldo e oro con diamante”, spiega il presidente Giovanni Donzellini.

“La cerimonia è stata inoltre un’opportunità per ricordare quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulla donazione volontaria, anonima, gratuita e responsabile, soprattutto per garantire la disponibilità di sangue necessaria agli ospedali e ai pazienti. Proprio in questi giorni, infatti, su tutto il Paese si è registrata una preoccupante scarsità di sangue, soprattutto sangue 0 positivo, che è il gruppo più diffuso e quindi il più necessario”.

“Moltissime le donatrici donna che sono state premiate e sono venute a ritirare la benemerenza maturata; un dato che non va trascurato, considerando che, a causa di fattori fisiologici, per le donne donare sangue può essere talvolta più impegnativo”.

Alla cerimonia, insieme a volontari, donatori e familiari, erano presenti alcune autorità cittadine (Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza) oltre al presidente della Federazione Nastro Azzurro.

L’evento ha voluto quindi essere “non soltanto una celebrazione dei traguardi raggiunti, ma anche un modo per puntare i riflettori sul mondo della donazione. Donare sangue significa contribuire concretamente al funzionamento del nostro sistema sanitario. Iniziare il percorso di donazione è semplice: persone maggiorenni, in salute e idonee possono prendere contatto con la sede AVIS più vicina ed effettuare la prima visita con il personale sanitario, e successivamente, se la loro salute lo consente, donare per la prima volta”.