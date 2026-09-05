Autostrade, domenica da bollino giallo: ecco le fasce orarie più critiche sulla rete ligure

Liguria. Si preannuncia una domenica 6 settembre caratterizzata da traffico intenso sulle autostrade liguri, con tempi di percorrenza che in diverse fasce orarie potrebbero risultare superiori alla media.

A indicarlo sono le previsioni elaborate dal Primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, che tengono conto dei flussi di traffico previsti sulle principali direttrici della regione, al netto di eventuali eventi non prevedibili.

Sulla A10 Genova-Savona, la fascia più critica è quella pomeridiana in direzione Genova: dalle 7 alle 16 sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media, mentre tra le 16 e le 19 la situazione potrebbe essere molto superiore alla media. Anche dalle 19 alle 21 resta una previsione superiore alla media.

In direzione Savona, invece, il traffico dovrebbe essere superiore alla media dalle 7 alle 13, per poi tornare nella norma dalle 13 alle 21.

Sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione Genova, la situazione è indicata come superiore alla media dalle 7 alle 13, mentre torna nella norma dalle 13 alle 21. In direzione Serravalle, invece, la circolazione è prevista superiore alla media dalle 7 alle 16, con una situazione molto superiore alla media tra le 16 e le 19. Dalle 19 alle 21 si torna a una previsione di traffico superiore alla media.

Anche sulla A12 Genova-Sestri Levante le previsioni cambiano in base alla direzione. Verso Sestri Levante, dalle 7 alle 13 sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media, mentre dalle 13 alle 21 la situazione dovrebbe essere nella norma.

Più complessa la situazione in direzione Genova: traffico superiore alla media dalle 7 alle 16, con una previsione molto superiore alla media tra le 16 e le 19. Dalle 19 alle 21 si torna a una situazione superiore alla media.

Sulla A26, nel tratto tra Allacciamento A26/A10 e Ovada, in direzione Gravellona Toce, sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media dalle 7 alle 16, con la fascia più critica tra le 16 e le 19, quando la situazione è indicata come molto superiore alla media. Tra le 19 e le 21 permane un traffico superiore alla media.

In direzione Genova Voltri, invece, la situazione dovrebbe essere superiore alla media dalle 7 alle 13, per poi tornare nella norma dalle 13 alle 21.