Autori a Bossoleto chiude con Nando Rizzo con “Emozionando”

Villanova d’Albenga. Viaggio fra i ricordi e canzoni dei big italiani con cui ha suonato

Andora – Autori a Bossoleto chiude sabato 12 settembre, ore 21.15, con Nando Rizzo, che regala al pubblico un racconto inedito per parole e musica.

“…emozioNando… Canzoni, pensieri e forse… Poesie” sarà un viaggio tra canzoni, ricordi, pensieri e poesie, attraverso un omaggio ai grandi interpreti della canzone italiana con i quali Rizzo ha avuto modo di suonare nel corso della sua carriera.

Ad intervistarlo sarà la giornalista Monica Napoletano. “Lo ringrazio per aver accettato l’invito di Autori a Bossoleto – ha dichiarato – Nando è un apprezzatissimo interprete, autore e musicista. Siamo onorati che abbia pensato a Bossoleto per realizzare un racconto musicale più personale che si intreccerà con i grandi successi dei cantautori e artisti con cui ha avuto occasione di condividere il palco.”

Uno degli elementi distintivi di “Autore a Bossoleto” è il particolare connubio tra cultura e convivialità. Al termine di ogni presentazione, Ottavia Castellaro coinvolgerà il pubblico in una dimostrazione di mixology, preparando un cocktail ispirato all’autore ospite. Si tratta di Rugiada di mare, tratto dal libro “Aromatiche da bere”.

La serata si concluderà con un brindisi insieme all’autore, curato dal Comitato di Bossoleto.

La formula della rassegna nasce dal desiderio di offrire al pubblico qualcosa di più di una semplice presentazione: la possibilità di trascorrere una piacevole serata in un borgo suggestivo e fresco, ascoltando gli autori, scegliendo il proprio libro e, soprattutto, godendo dell’opportunità di continuare a vivere il paese al termine dell’evento, chiacchierando in piazza o passeggiando tra le vie del borgo.

“Autore a Bossoleto” è organizzata dal Comitato di Bossoleto con il patrocinio e il sostegno del Comune di Villanova d’Albenga e il prezioso aiuto delle Edizioni Delfino Moro.