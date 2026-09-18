Auto tampona camion dei rifiuti sull’Aurelia ad Albenga: un ferito

Albenga. E’ di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulla via Aurelia ad Albenga, poco dopo la galleria di Vadino in direzione di Alassio.
Secondo quanto riferito, intorno alle 12.15 un’auto avrebbe tamponato un camion per la raccolta dei rifiuti.
Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Albenga, gli operatori dell’automedica del 118 e la Polstrada per i rilievi del caso.
Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il personale sanitario ha trasferito il ferito (il conducente dell’auto) in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.