Auto finisce nel torrente a Garlenda, soccorsi mobilitati

Garlenda. Soccorsi mobilitati questa mattina a Garlenda, lungo il tratto viario di via Villafranca.
Stando alle prime informazioni, all’altezza del guado che costeggia il torrente Lerrone, la conducente di un’auto avrebbe perso il controllo della propria vettura, per cause ancora in via di accertamento, finendo la sua corsa fuori strada, nel sottostante rio dell’entroterra albenganese.
L’incidente si è verificato poco dopo le 11 e 30.
Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto del personale sanitario, con il mezzo di soccorso avanzato della sezione di Villanova d’Albenga, oltre ai vigili del fuoco.
Fortanatamente per la giovane guidatrice nessuna grave conseguenza, nonostante la dinamica del sinistro stradale.