Aurelia Bis, proseguono i lavori: entro fine 2026 varo delle travi del viadotto Sansobbia e completamento delle opere nelle gallerie

Savona/Albisola Superiore. Anas comunica che proseguono secondo il programma i lavori per la realizzazione dell’Aurelia Bis tra Savona e Albisola Superiore.

Durante un incontro che si è svolto oggi nella sede di Anas, a Genova, al quale erano presenti la Responsabile della Struttura Territoriale e Subcommissario Francesca Martina Tedde, il responsabile dell’Area Nuove Opere Fabrizio De Franciscis e i sindaci del territorio: Marco Russo, sindaco di Savona, il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, l’assessore del comune di Albissola Marina Roberto Bragantini, delegato dal sindaco Gianluca Nasuti, è stato fatto il punto sull’avanzamento dei lavori della nuova viabilità di accesso all’hub portuale di Savona, l’interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado e il lotto di completamento della variante SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona, il torrente Letimbro e Albissola Marina.

A oggi sono in esecuzione i lavori di conferimento delle terre, sono state realizzate le quattro fondazioni delle pile del viadotto Sansobbia, in esecuzione l’elevazione delle pile e sono in corso le lavorazioni relative allo svincolo Letimbro, comprese le opere idrauliche della rampa lato mare.

Entro la fine del 2026 è previsto il varo delle travi del viadotto Sansobbia, oltre al completamento delle opere previste nelle gallerie Grana e Basci e delle lavorazioni dello svincolo Letimbro lato mare. Le attività in corso nell’area dello svincolo Letimbro lato mare proseguiranno senza interferenze con la viabilità esistente.

Sempre entro la fine dell’anno (nel mese di ottobre), è prevista la realizzazione di alcune opere provvisionali finalizzate a rendere più agevole l’accesso al cantiere e a migliorare la fruibilità delle aree interessate dai lavori da parte della cittadinanza.

Tra gli interventi previsti rientra il miglioramento dell’accesso da via Turati, con la sostituzione dei lampioni esistenti con nuovi corpi illuminanti a LED, a basso impatto ambientale, finalizzati a migliorare l’illuminazione del camminamento e ad aumentare la sicurezza dell’area.

Nelle zone Schiantapetto e La Rusca sono inoltre previsti interventi di ripasso della segnaletica e miglioramento della gestione della segnaletica orizzontale, con particolare attenzione alla viabilità in prossimità del plesso scolastico.

Nel corso del 2027 proseguiranno le attività relative a diverse parti dell’opera. In particolare sono previste: la realizzazione della rotatoria di fine lotto in via Saettone, nel Comune di Albisola Superiore; ulteriori lavorazioni nell’area della galleria Basci, comprese migliorie tecniche finalizzate all’abbattimento acustico; la prima fase delle opere relative alla parte strutturale, all’idraulica e agli impianti della galleria San Paolo (ventilazione, illuminazione e antincendio); la prima fase delle lavorazioni dello svincolo Miramare, con la realizzazione delle opere in sotterraneo per i cunicoli di emergenza e delle relative centrali elettriche; il varo dell’impalcato di via Turati; la prima fase delle opere relative alle opere strutturali, idrauliche e impiantistiche (ventilazione, illuminazione e antincendio) della galleria Cappuccini; il completamento dello svincolo Letimbro.

Anche queste attività saranno organizzate, per quanto riguarda le lavorazioni lato cantiere, in modo da limitare le interferenze con la viabilità locale.

Le restanti lavorazioni previste dal progetto proseguiranno nel corso del 2028, anno nel quale è programmato il completamento delle opere ancora da realizzare.

“L’avanzamento dei lavori sulla Variante Aurelia conferma l’impegno di Anas a portare avanti un’opera strategica per la mobilità e per il sistema portuale savonese – dice l’AD di Anas e Commissario Straordinario per l’Aurelia Bis di Savona, Claudio Andrea Gemme. Entro la fine dell’anno completeremo importanti lavorazioni e proseguiremo nel 2027 e nel 2028 con gli interventi previsti mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e sulla riduzione delle interferenze con la viabilità locale e con la vita quotidiana dei cittadini. È un percorso impegnativo, che richiede continuità e collaborazione tra Anas, Ministero delle Infrastrutture, Regione, amministrazioni locali e territorio, con l’obiettivo di completare un’infrastruttura fondamentale per Savona, per la Liguria e per i collegamenti con il sistema portuale”.

I tre rappresentanti dei Comuni commentano: “Abbiamo preso atto dell’aggiornamento del cantiere da parte di Anas, dal quale emerge che le lavorazioni sono effettivamente ripartite e procedono con regolarità. Troppe volte quest’opera ha riservato delusioni al nostro territorio, ma confidiamo che – tenuto conto dell’impegno che Anas sta mettendo attualmente – questa volta si possa davvero procedere senza ulteriori intoppi. Abbiamo raccomandato il massimo impegno e, soprattutto la massima celerità possibile, nonché l’adeguata informazione ai cittadini. Inoltre, abbiamo chiesto che vengano eseguite al più presto anche le opere di mitigazione dell’impatto del cantiere sulla cittadinanza. Questo tavolo tecnico resta aperto per monitorare l’andamento dei lavori”.