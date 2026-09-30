Atletica leggera, una giornata di divertimento con le Albisoliadi

Albisola Superiore. È stata una gran bella giornata di sport e divertimento con le Albisoliadi al campo G. Fazzina di Albisola, dove tantissimi ragazzi, tra tesserati dell’Alba Docilia e non, hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova in diverse gare di atletica leggera.

“È stato davvero bello vedere così tanti giovani partecipare, divertirsi e condividere la passione per lo sport – dichiarano i dirigenti della società di atletica -. Un grande grazie all’Associazione Albisola per Albisola, che ci ha dato la possibilità di realizzare questa giornata, ci ha sponsorizzato ed è stata presente con un proprio stand. Grazie alla presidente Danila Spirito e alla segretaria Marina Berruti per la loro preziosa presenza e disponibilità”:

“Grazie anche a Sporting, sempre pronto a sostenerci nelle nostre iniziative, e ai nostri sponsor Stella Revisioni e La Taverna dei Peccatori per il loro importante supporto. Un grazie alla consigliera comunale Sabrina Siri, che è passata a salutarci e a condividere con noi questo momento. Infine – concludono -, un grazie di cuore a tutti i tecnici e volontari che hanno lavorato con impegno e passione per rendere possibile questa splendida giornata. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile!”.

Nelle immagini, alcuni momenti della giornata