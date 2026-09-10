Atletica Cairo in evidenza al campionato nazionale CSI: un oro, un argento e tre bronzi

Torino. Grandissimi risultati per l’Atletica Cairo al Campionato Nazionale CSI, che si è disputato a Torino dal 3 al 6 settembre, nel rinnovato stadio Primo Nebiolo. Il bilancio finale è di un oro, un argento e tre bronzi, a cui si aggiungono tante buone prestazioni.

L’oro ed il titolo di Campionessa Nazionale nel salto in alto Allieve sono stati conquistati da Giulia Ghia, che ha vinto con la misura di 1,56, già seconda lo scorso anno tra le Cadette.

Argento per Paula Amendola nel salto in lungo Veterane A e bronzo nel giavellotto.

Gli altri due bronzi sono arrivati grazie a Luisa Nolasco nel lungo Juniores, dove ha superato ancora una volta i cinque metri con un balzo di 5,02, e a Ermanno Giordano nei 1500 Veterani A.

Ottimi anche il quarto posto negli 800 Veterani A di Cristiano Panelli, i quinti nell’alto Ragazze di Nina Chavela Rousseau e sui 1500 Veterani B di Cirino Bacconi, e i sesti nel lungo Allievi di Alessio Scarpa e nel lungo Veterani B di Flavio Bertuzzo. Successi nelle proprie Serie di Alberto Rabioglio nei 60 Ragazzi e di Pietro Camporiondo nei 3000 Amatori B.

Flavio Bertuzzo domenica 6 a Riccione nel Campionato Nazionale Aics si è piazzato terzo nel salto in lungo M65.