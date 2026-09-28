Assoutenti, “Settembrata Antitruffa”: oltre 600 partecipanti e 40 carabinieri in cattedra, ultima tappa a Savona

Ventuno laboratori in tre settimane e oltre seicento persone in sala. È il bilancio con cui la “Settembrata Antitruffa”, il ciclo di incontri che il progetto “Un Ponte tra Generazioni” ha portato in tutta la Liguria insieme all’Arma dei Carabinieri, arriva alla sua ultima tappa: domani, martedì 29 settembre, dalle 9 alle 11, nella sala consiliare del Comune di Savona.

Dal 3 settembre la Settembrata ha toccato quattro province, sedici comuni, sette municipi genovesi e diciassette distretti sociosanitari su diciannove: dalle città capoluogo ai paesi dell’entroterra, dalle sale consiliari di Montoggio e Brugnato ai centri civici dei quartieri di Genova.

Il dato che più racconta la Settembrata è quello dell’Arma. Con l’incontro di domani saranno quaranta i militari che si sono trasformati in docenti, da ventitré stazioni e tredici compagnie di tutta la regione: sedici ufficiali — tra cui il comandante provinciale di Genova, il comandante del Reparto Operativo di Savona e tredici comandanti di compagnia — tredici comandanti di stazione e altri undici militari in servizio nelle stazioni del territorio. I comandanti delle compagnie di Sampierdarena e della Spezia hanno guidato tre incontri ciascuno.

È stata proprio questa la cifra degli incontri: non conferenze, ma confronti. In ogni sala qualcuno ha raccontato una telefonata sospetta, un citofono suonato da un finto tecnico, un messaggio arrivato a nome della banca. E i militari hanno risposto con i casi concreti che conoscono dal lavoro quotidiano, i meccanismi con cui i truffatori costruiscono la fiducia e le contromosse che la spezzano.

Attorno ai laboratori si è mossa una rete ampia di istituzioni: dieci sindaci, due vicesindaci e sei presidenti di Municipio hanno preso parte agli incontri. Sette Comuni hanno concesso il patrocinio, altri sette hanno collaborato all’organizzazione, e il Comune di Genova ha aderito all’iniziativa per tutte le tappe cittadine.

L’incontro conclusivo, con il patrocinio del Comune di Savona, si aprirà con i saluti di Marco Russo, sindaco di Savona, Grazia La Fauci, prefetto di Savona, Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova, e Barbara Pasquali, assessore alla Città Vivibile. Interverranno il tenente colonnello Paolo Belgi, comandante del Reparto Operativo di Savona, il capitano Fabrizio Ricciardi, comandante della Compagnia Carabinieri di Savona, e il maresciallo Federica Agosta, della Stazione Carabinieri di Savona.

Proprio per dare pieno significato al nome del progetto, l’ultimo laboratorio vedrà in sala giovani e anziani insieme: le truffe non guardano l’età, e boomer e generazione Z sono esposti allo stesso modo, gli uni ai raggiri tradizionali, gli altri a quelli digitali, sempre più spesso mescolati tra loro.

“Oltre seicento persone in tre settimane ci dicono che il bisogno c’era, e che mancava un luogo dove parlarne senza vergogna” — dichiarano Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria, e Lucio Colella, presidente di ADOC Aps Genova e Liguria. “Abbiamo portato la prevenzione dove vivono le persone, nelle sale dei loro comuni e dei loro quartieri, e l’abbiamo fatto con chi le truffe le combatte ogni giorno. Il ringraziamento più grande va all’Arma dei Carabinieri: quaranta militari che hanno messo la loro esperienza a disposizione dei cittadini, in ogni angolo della regione. Chi è uscito da questi incontri sa che la fretta e il silenzio sono gli strumenti del truffatore, e che basta prendersi un minuto e chiamare qualcuno per fermarlo. Il lavoro non finisce con la Settembrata: i corsi con i tutor digitali proseguono in tutte le sedi.”

La partecipazione all’incontro di domani è gratuita, con prenotazione obbligatoria su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/ oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani, dove è disponibile anche il calendario dei corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, che proseguono in piccoli gruppi nelle sedi delle associazioni di tutta la regione.

“Un Ponte tra Generazioni” è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell’ambito del progetto “Ben…Essere in Liguria”, con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’art. 72 del D.Lgs. 117/2017. Si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l’Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor.