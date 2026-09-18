Associazione “Il Sorriso di Benedetta”, con la cena benefica devoluti oltre 10mila euro al Centro AIAS di Savona

Al Centro AIAS di Savona, alla presenza del presidente Mario Accatino e di alcuni membri del Consiglio direttivo, è avvenuta la consegna ufficiale del prezioso incasso relativo alla cena benefica del 31 agosto presso il ristorante La Fortezza di Finale Ligure, l’iniziativa solidale organizzata dall’associazione “Il Sorriso di Benedetta” Odv.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare il Consiglio del bellissimo piatto della famosa pittrice e ceramista Renata Minuto ricevuto in omaggio – afferma il presidente dell’associazione Pierangelo Ottonello -. Il Centro, ricordiamo, è una struttura di riferimento nella riabilitazione neuromotoria a favore di persone, soprattutto bambini, con disabilità motorie, psichiche, cognitive e comunicative, transitorie e permanenti. Un punto di riferimento, una eccellenza che abbiamo la grande fortuna di avere sul nostro territorio”.

“Siamo felici ed orgogliosi, soprattutto in un momento così difficile per il Centro, poter essere di aiuto e di sostegno”.

“Il Centro, purtroppo, da un paio di anni a questa parte sta attraversando un periodo complesso dal punto di vista finanziario. A causa di problemi strutturali, infatti, l’AIAS ha dovuto abbandonare la sede storica e trovare una soluzione temporanea in attesa di sviluppi. Fortunatamente è da poco arrivata la buona notizia di una soluzione definitiva nel comune di Quiliano in una struttura comunale. Soluzione che ha definitivamente scongiurato la drammatica ipotesi di una possibile chiusura, che avrebbe rappresentato una vera e propria sciagura per tanti pazienti e le loro famiglie”.

“A questo proposito ringraziamo il sindaco di Quiliano Nicola Isetta per la disponibilità dimostrata nel trovare la soluzione per una struttura così di vitale importanza” aggiunge Ottonello.

“L’incasso della serata è stato di 10.425 euro che, dedotti delle spese sostenute, 4.400 euro, ci ha permesso di donare al centro AIAS di SAVONA la somma di 6.000 euro”.

“Voglio ancora una volta ringraziare di cuore a nome mio e della mia famiglia tutti gli amici di Benedetta presenti e anche quelli non presenti ma che hanno voluto dare comunque il loro contributo per una serata così importante” conclude.