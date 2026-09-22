Assemblea Anci Liguria: nuova PA, riforma sociosanitaria, accoglienza minori, PNRR e fondi europei

Venerdì 25 settembre a partire dalle ore 10 presso la Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova si riunirà l’Assemblea di Anci Liguria.

L’ordine del giorno prevede l’esame e l’approvazione dell’assestamento del bilancio preventivo 2026, a cui seguirà un importante approfondimento tecnico dedicato al nuovo modello di Pubblica Amministrazione, sviluppato in sinergia con i referenti nazionali di Cassa Depositi e Prestiti.

Ampio spazio sarà dedicato al welfare e alle politiche sociali. I sindaci e gli amministratori locali affronteranno la gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), con la presentazione di una proposta per una redistribuzione equilibrata e sostenibile sul territorio regionale. In ambito sanitario, si farà il punto sullo stato di attuazione della Riforma Sociosanitaria e del Piano Socio Sanitario Integrato Regionale (PSSIR).

Nel corso dei lavori verrà inoltre illustrato il nuovo report sul gioco d’azzardo, elaborato nell’ambito della campagna “Mettiamoci in gioco”. Infine, la sessione dedicherà una specifica verifica allo stato di avanzamento dei progetti del PNRR e alle linee della nuova programmazione dei progetti europei.