Assemblea Anci Liguria, 600mln per la Liguria: la sfida dei Comuni parte dagli investimenti

Una Liguria che deve trasformare risorse, finanziamenti e progettualità in opere concrete. È questa una delle sfide emerse dall’Assemblea di Anci Liguria, riunita oggi nella Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova. Sul tavolo bilancio, PNRR, servizi sociali, riforma sociosanitaria, gioco d’azzardo, minori stranieri non accompagnati e nuova programmazione europea.

Ma a catturare l’attenzione sono soprattutto i numeri presentati da Cassa Depositi e Prestiti: dal 2022 al primo semestre del 2026 il Gruppo CDP ha impegnato in Liguria 6,3 miliardi di euro, coinvolgendo 194 Comuni su 234, pari all’83% dei municipi della regione. Circa 600 milioni di euro sono stati destinati direttamente agli enti locali e pubblici per finanziare oltre 760 progetti, con beneficiari diretti circa 210 mila cittadini.

Numeri che danno la misura della partita che i Comuni sono chiamati a giocare sul fronte degli investimenti, soprattutto mentre si avvicina la fase decisiva per la conclusione degli interventi legati al PNRR e si aprono nuove opportunità di programmazione europea.

“Cassa Depositi e Prestiti è sempre di più un partner degli enti locali, dei Comuni in particolare – ha sottolineato il presidente di Anci Liguria, Pierluigi Peracchini, evidenziando il ruolo dell’istituto nel sostenere la rigenerazione urbana, le opere pubbliche, il trasporto pubblico e i servizi locali -. Una collaborazione sempre più strategica, fondamentale per costruire delle città migliori, dei Comuni migliori e una qualità dei servizi che deve essere di livello europeo”.

L’incontro con CDP è stato dedicato alla nuova offerta integrata per la Pubblica Amministrazione. Un modello che va oltre il tradizionale finanziamento e comprende gestione di fondi europei, nazionali e regionali, attività di consulenza e accompagnamento tecnico-amministrativo e supporto nella programmazione e nel monitoraggio degli investimenti.

“Alla storica e costante attività di finanziamento diretto abbiamo affiancato la gestione di fondi europei, nazionali e regionali – ha spiegato Gianluca Bisognani, direttore Pubblica Amministrazione di CDP -. L’obiettivo è accompagnare gli enti nella programmazione pluriennale, nella scelta degli investimenti strategici e nella gestione dei progetti, mettendo a disposizione competenze tecniche, amministrative ed economico-finanziarie”.

Quattro le direttrici illustrate ai Comuni: finanziamenti pubblici, gestione di fondi e strumenti finanziari, servizi di advisory e Competence Center specializzati in settori come transizione energetica, mobilità sostenibile, intelligenza artificiale, edilizia scolastica e rigenerazione urbana.

Ma l’Assemblea non ha parlato soltanto di opere e finanziamenti. Tra le emergenze affrontate anche quella del gioco d’azzardo, con Peracchini che ha richiamato l’attenzione sull’impatto di scommesse, poker online e videolottery sulle famiglie e sulla necessità di rafforzare prevenzione e sensibilizzazione.

Sul fronte sociale, la referente nazionale Anci Camilla Orlandi ha illustrato i nuovi Avvisi del Ministero dell’Interno finanziati con fondi FAMI per la gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati: complessivamente 3.202 posti, di cui 2.402 ordinari, 500 destinati ai MSNA e 300 per persone con specifiche vulnerabilità.

Sul tavolo anche l’attuazione della riforma sociosanitaria, il nuovo report sul gioco d’azzardo, lo stato di avanzamento del PNRR e le prospettive della nuova programmazione dei progetti europei.

La fotografia uscita dall’Assemblea è dunque quella di Comuni chiamati contemporaneamente a gestire emergenze sociali e a mantenere alta la capacità di investimento. La vera sfida, ora, sarà trasformare le risorse disponibili in cantieri, infrastrutture, servizi e interventi capaci di produrre effetti concreti e duraturi sul territorio ligure.