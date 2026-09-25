Assegnate le borse di studio Sarpom all’Istituto Comprensivo Spotorno-Quiliano

Quiliano-Spotorno. Il 23 settembre si è svolta, presso la Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Spotorno-Quiliano, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio SARPOM ai migliori diplomati.

A premiare gli studenti è stato l’Ing. Massimo Ive, Responsabile Logistica della raffineria.

“Premiare l’impegno e il merito dei giovani significa investire nel futuro delle nostre comunità. Le competenze, la curiosità e la capacità di innovare che questi ragazzi stanno sviluppando oggi saranno fondamentali per affrontare le grandi sfide industriali, ambientali ed energetiche dei prossimi anni. Come SARPOM riteniamo importante sostenere il percorso formativo delle nuove generazioni e contribuire alla crescita del territorio di cui facciamo parte”, ha dichiarato Massimo Ive.

Ha inoltre richiamato l’impegno dell’azienda nello sviluppo di soluzioni a supporto della decarbonizzazione, tra cui il progetto per la produzione di biocarburanti e quello per la produzione di idrogeno verde. Quest’ultimo cofinanziato dalla Regione Piemonte con fondi MASE (Ministero dell’Ambiente) del PNRR e inaugurato il 19 giugno a Trecate. Rivolgendosi agli studenti, ha sottolineato il ruolo centrale dei giovani nel costruire il futuro del settore energetico, esprimendo infine il proprio apprezzamento nei confronti della scuola, delle famiglie e delle istituzioni per il contributo offerto alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni.

Ive ha infine ringraziato la Professoressa Cascio, Dirigente Scolastica, i docenti e tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Spotorno Quiliano.

In rappresentanza delle Istituzioni Locali sono intervenuti: Nicola Isetta (Sindaco di Quiliano), Nadia Ottonello (Assessore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura).

Diplomati con 10 e lode:

Arianna Murialdo, Alessandro Fiamingo e Alessandro Mainetti.

Diplomati con 10: Francesca Cortesi e Isabel Fedele.