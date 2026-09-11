Asfalti Savona, accordo con il Comune: Autorità Portuale compartecipa alle spese di manutenzione delle strade

Savona. La giunta comunale di Savona ha approvato lo schema di accordo quadro con i Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Vado, Quiliano e l’Autorità di Sistema Portuale finalizzato alla gestione e alla manutenzione del cosiddetto “ultimo miglio” portuale, ovvero dei collegamenti stradali utilizzati dai mezzi pesanti per entrare e uscire dal Porto che, a causa di questo flusso ad altissima intensità, risultano avere un asfalto notevolmente usurato.

L’accordo, che verrà formalizzato a breve, prevede che Autorità Portuale compartecipi agli oneri di manutenzione dei manti stradali e della segnaletica connessa dei tratti maggiormente usurati che verranno condivisi annualmente con i Comuni interessati.

Per quanto riguarda l’ammontare della compartecipazione economica, verrà definito in accordi specifici per ciascun Comune, in ragione delle diverse situazioni.

“E’ un atto molto importante – è il commento del sindaco di Savona, Marco Russo – che nasce da una positiva interlocuzione con il presidente dell’Autorità Portuale Matteo Paroli, che ringrazio, visto che si era dichiarato sensibile a questo tema fin dall’inizio. Per la prima volta si concorda la partecipazione dell’Autorità Portuale alla manutenzione delle strade cittadine che servono al traffico portuale. Si conferma, dunque, il principio che se lo sviluppo portuale è interesse dalla città, la qualità urbana è un valore aggiunto per il porto”.

Per quanto riguarda il Comune di Savona, le strade individuate nell’accordo sono: SS1 nel tratto di via Antonio Gramsci (dalla Torretta alla rotatoria all’incrocio con la Galleria dell’Arsenale), viabilità comunale verso la SP29 del Cadibona nel tratto di corso Ricci, tratto dal casello autostradale di Savona alla rotatoria all’incrocio con la Galleria dell’Arsenale (viabilità comunale di Corso Svizzera, SS1 nel tratto di Via Stalingrado ivi compreso il tratto tra la rotatoria de “Le Officine” e la rotatoria di Via Vittime di Brescia, viabilità comunale di via La Braja, SS1 nel tratto di Corso Tardy e Benech e Corso Giuseppe Mazzini), Strada di Scorrimento Veloce dal casello autostradale di Savona al confine comunale, via Peppino Impastato fra la rotatoria con corso Giuseppe Mazzini e il varco di accesso al porto per i mezzi eccezionali.