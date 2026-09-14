Ascensore della stazione di Alassio, segnalazione del sindaco Melgrati e intervento di RFI

Nella giornata di oggi, lunedì 14 settembre, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha inviato una lettera a RFI Italia avente come oggetto il mancato funzionamento dell’ascensore che serve i binari 2 e 3 della stazione ferroviaria di Alassio, sollecitando un tempestivo riscontro e la risoluzione del problema.

Nella lettera, il sindaco evidenzia che “a seguito di segnalazioni pervenute a questo Ente in data 14.09.2026, si fa presente che l’ascensore che serve i binari 2 e 3 della stazione ferroviaria di Alassio è fuori uso da tempo”, sottolineando che “questa situazione crea gravi difficoltà non solo a tutti i viaggiatori che devono trasportare i bagagli ma soprattutto a chi ha problemi di deambulazione”.

Immediata la risposta di RFI, che ha fatto sapere per le vie brevi di aver inviato i propri tecnici sul posto per verificare la situazione e che è attualmente all’opera per ripristinare il servizio in tempi brevi, così da consentire nuovamente il regolare collegamento con i binari 2 e 3.

Il guasto sarebbe riconducibile ad un allagamento dovuto a una pioggia torrenziale avvenuta nelle scorse settimane.