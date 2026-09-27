Ariela Peira, 43 anni, porta a Savona un titolo italiano di canoa dopo una lunga sosta dedicata a famiglia e figli

Savona. E’ una storia di impegno, passione, volontà. E’ una storia che fa onore e inorgoglisce Savona. E’ la storia di Ariela Peira, 43 anni, da poco portata alla luce anche dal TGR della Liguria, che dimostra come i sogni possano vincere i limiti che può portare l’età.

Ariela è da poco la nuova campionessa italiana di canoa nella categoria Master B femminile K1 200. E’ tornata sul gradino più alto del podio, pagaiando sulla sua canoa rosa shocking, dopo una lunga pausa dedicata al lavoro e ai tre figli. Una grande soddisfazione.

Lei spiega: “Mi permetto di mandare un messaggio a tutte le donne: non ponetevi limiti, la passione può superare qualsiasi ostacolo. Personalmente dedico questo traguardo alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, alla mia società, la Canottieri Sabazia, che mi ha portato per mano negli allenamenti e fornito le indicazioni giuste, e un po’, permettetemelo, anche a me stessa: me lo sono guadagnato”.

Già, la Canottieri Sabazia. Dice il presidente Jacopo Fanciulli: “Ariela è un insieme di talento, volontà e passione. Il primo uno o lo ha o non lo ha, il resto ce lo ha messo lei. Infine noi le abbiamo dato i giusti strumenti tecnici per imporsi”.