Antonella Tosi alla guida del Dipartimento Pubblica Istruzione di FdI in Liguria

Liguria. Nuovo incarico regionale per Antonella Tosi. Su indicazione dell’On. Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Liguria, Tosi è stata nominata responsabile regionale del Dipartimento Pubblica Istruzione di Fratelli d’Italia. Un incarico che porta al centro dell’attività politica di Tosi i temi della scuola, dell’istruzione e della formazione, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra il territorio ligure e le politiche nazionali portate avanti dal Governo. Nel suo nuovo ruolo, Tosi collaborerà strettamente a livello regionale con il Vice Presidente della Regione Liguria e Assessore Simona Ferro, mentre a livello nazionale lavorerà in sinergia con l’On. Paola Frassinetti, sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, seguendo da vicino le principali questioni che riguardano il mondo della scuola e raccogliendo le esigenze provenienti dal territorio.

“Sono orgogliosa di questo incarico e ringrazio l’On. Matteo Rosso per la fiducia – commenta Antonella Tosi – La scuola è uno dei pilastri fondamentali del futuro del nostro Paese. Il mio impegno sarà quello di ascoltare il territorio, confrontarmi con chi ogni giorno vive la realtà scolastica e contribuire a portare avanti proposte concrete”. Tosi guarda con favore alle politiche messe in campo negli ultimi anni dal Governo anche sul fronte del personale del comparto pubblico. “Finalmente vediamo fatti concreti per la scuola, come non accadeva da anni – sottolinea – Dopo una lunga fase caratterizzata da blocchi, credo sia importante riconoscere il cambio di passo avviato”.

Tra gli interventi evidenziati da Tosi figurano i rinnovi contrattuali, con aumenti retributivi fino a 416 euro lordi mensili complessivi, e una serie di misure di welfare rivolte ai lavoratori, tra cui agevolazioni per trasporti, beni e servizi e un piano casa per favorire i trasferimenti. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alle nuove forme di assistenza sanitaria integrativa, con una copertura gratuita destinata a circa 1,2 milioni di lavoratori e prestazioni dedicate alla prevenzione, alle visite e agli interventi, oltre a forme di sostegno for la non autosufficienza. “Il lavoro da fare è ancora molto e proprio per questo il nuovo incarico rappresenta una responsabilità importante – conclude – Vogliamo continuare a lavorare affinché la scuola torni ad avere sempre maggiore centralità nelle politiche del Paese. Avanti così”.