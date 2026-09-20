Andora, “Settembrata Antitruffa”: a Palazzo Tagliaferro incontro con i carabinieri contro le truffe agli anziani

Andora. Martedì 22 settembre, dalle 17 alle 19, la Sala Consiliare di Palazzo Tagliaferro, in Largo Milano ad Andora, ospita un laboratorio antitruffa del progetto “Un Ponte tra Generazioni”, con il patrocinio del Comune di Andora.

Interverranno Mauro Demichelis, sindaco di Andora, il capitano Luca Colamorea, comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio, il luogotenente C.S. Giorgio Santopoli, comandante della Stazione Carabinieri di Andora, e Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria.

Al centro dell’incontro ci sono i raggiri più diffusi tra le persone anziane: il finto tecnico dell’acqua o del gas, la telefonata allarmata su un familiare coinvolto in un incidente, il falso appartenente alle forze dell’ordine, la vendita conclusa in pochi minuti sull’uscio di casa, le comunicazioni false che arrivano per SMS o email. Si parlerà anche di truffe online e tramite smartphone.

Il taglio è operativo: per ogni situazione si indica cosa dire, cosa non fare e chi chiamare. Chiedere un documento, non aprire a chi non è stato annunciato, non consegnare denaro o gioielli, verificare ogni urgenza richiamando un numero conosciuto. Perché i truffatori hanno bisogno di due cose — la fretta e il silenzio — e sono proprio quelle due richieste il segnale più chiaro che si tratta di un inganno.

Una parte dell’incontro è dedicata a chi è già stato vittima di un raggiro: denuncia, tempi, assistenza.

Due ore, gratuite, senza alcuna competenza informatica richiesta. Sono benvenuti anche i familiari: l’incontro è aperto a tutti.

Come prenotare

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione del posto è obbligatoria, perché i posti in sala sono limitati. Ci si iscrive online su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/ oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani

Il progetto

“Un Ponte tra Generazioni” è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell’ambito del progetto “Ben…Essere in Liguria”, con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’art. 72 del D.Lgs. 117/2017. Si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l’Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, che si tengono in piccoli gruppi nelle sedi delle associazioni in tutta la Liguria. Il calendario completo di entrambi è sui siti indicati sopra.