Andora: la rosa completa e lo staff per la stagione 2026/2027

L’Andora ha reso noto anche l’intero parco giocatori per la stagione sportiva che sta per cominciare. Organico riconfermato in blocco con qualche innesto: in difesa Loris Furnaletto, a centrocampo Giordano, in attacco ci sono Alasia, Arrigo, Destito e Gibertini. Ufficializzato anche lo staff tecnico a disposizione del confermato mister Fabio Ghigliazza. In direzione sportiva ancora Simone Lupo.
La rosa
Portieri
Lo Iacono Fabrizio, Toja Rodriguez Andres, Rossi Fabio Maria
Difensori
Aicardi Samuele, Botte Ruben, Colavito Simone, Delfino Luca, Franco Riccardo, Furlanetto Loris dalla San Filippo Neri, Furlanetto Mattia, Modesti Omar
Centrocampisti
Bottino Nicholas, Cavassa Gian Luigi, De Col Ivan, Ferraro Mattia, Giordano Claudio dall’Albingaunia, Guardone Matteo dal Pontelungo, Lo Sicco Andrea, Mander Samuele, Odasso Jacopo
Attaccanti
Alasia Gian Marco dal Taggia, Arrigo Luca dalla Golfo Dianese, Carballo Ezequiel, De Boni Leonardo, Destito Lorenzo dal Ceriale, Gibertini Alessio dall’Albingaunia, Gimenez Daniel, Moro Luca
Organigramma staff
DIRETTORE SPORTIVO: Simone Lupo
ALLENATORE: Fabio Ghigliazza
VICE ALLENATORE: Matteo Tamborino
ASSISTENTE: Ivan Bertagni
PREP. PORTIERI: Davide Tranchida
VICE PREP. PORTIERI: Matteo Marchiano
MASSOTERAPISTA: Luca Sanguineti
TEAM MANAGER: Alessandro Carulli