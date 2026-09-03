Andora: la rosa completa e lo staff per la stagione 2026/2027

L’Andora ha reso noto anche l’intero parco giocatori per la stagione sportiva che sta per cominciare. Organico riconfermato in blocco con qualche innesto: in difesa Loris Furnaletto, a centrocampo Giordano, in attacco ci sono Alasia, Arrigo, Destito e Gibertini. Ufficializzato anche lo staff tecnico a disposizione del confermato mister Fabio Ghigliazza. In direzione sportiva ancora Simone Lupo.

La rosa

Portieri

Lo Iacono Fabrizio, Toja Rodriguez Andres, Rossi Fabio Maria

Difensori

Aicardi Samuele, Botte Ruben, Colavito Simone, Delfino Luca, Franco Riccardo, Furlanetto Loris dalla San Filippo Neri, Furlanetto Mattia, Modesti Omar

Centrocampisti

Bottino Nicholas, Cavassa Gian Luigi, De Col Ivan, Ferraro Mattia, Giordano Claudio dall’Albingaunia, Guardone Matteo dal Pontelungo, Lo Sicco Andrea, Mander Samuele, Odasso Jacopo

Attaccanti

Alasia Gian Marco dal Taggia, Arrigo Luca dalla Golfo Dianese, Carballo Ezequiel, De Boni Leonardo, Destito Lorenzo dal Ceriale, Gibertini Alessio dall’Albingaunia, Gimenez Daniel, Moro Luca

Organigramma staff

DIRETTORE SPORTIVO: Simone Lupo

ALLENATORE: Fabio Ghigliazza

VICE ALLENATORE: Matteo Tamborino

ASSISTENTE: Ivan Bertagni

PREP. PORTIERI: Davide Tranchida

VICE PREP. PORTIERI: Matteo Marchiano

MASSOTERAPISTA: Luca Sanguineti

TEAM MANAGER: Alessandro Carulli