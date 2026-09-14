Andora. Una giornata storica per Andora, che per la prima volta vede l‘apertura di un istituto superiore sul proprio territorio.

Questa mattina, lunedì 14 settembre, si è svolta la cerimonia di chiusura dei lavori e inaugurazione del nuovo edificio di via Cavour che ospita il nuovo Istituto Tecnico Turistico. Al taglio del nastro erano presenti il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco di Andora Mauro Demichelis e il vicesindaco – con delega all’istruzione – Daniele Martino.

Il ministro Valditara: “Avvio percorso di scuola superiore ad Andora è un segnale importante”

Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valdirata: “Quest’anno partirà un grande progetto che ha visto un investimento di 420 milioni di euro per mandare gli studenti delle quarte superiori, circa un terzo, 150 mila giovani, all’estero per potenziare le conoscenze linguistiche. Detto questo, il fatto che qui ad Andora si sia avviato il primo percorso di scuola superiore nel settore del turismo è un segnale importante di attenzione verso un territorio e una regione che hanno straordinario bisogno di competenze in questo settore. Abbiamo bisogno di giovani che scelgano questo percorso formativo, che è straordinariamente richiesto e offre grandi opportunità di successo professionale”.

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Ad Andora inaugura il nuovo istituto superiore indirizzo Turistico

“Ragazzi, puntate sull’impegno, siate consapevoli che ognuno di voi vale tanto, valorizzate i vostri talenti che sono meravigliosi, non fatevi travolgere dall’insuccesso.Affrontate il vostro percorso nel rispetto dell’altro e nella consapevolezza del sé. Avanti ragazzi, affrontate questo nuovo inizio con determinazione, impegno e la capacità di vedere nei compagni qualcosa di bello e arricchente. Grazie ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale della scuola che ogni giorno aiutano gli studenti a crescere e ad avere un grande futuro nella loro vita”, ha detto il ministro agli studenti.

Con questa nuova apertura, la città completa l’offerta formativa cittadina, coprendo l’intero percorso di studi dall’asilo nido fino alla maturità. L’istituto nasce con l’obiettivo di essere baricentrico per le due province e di offrire un percorso che punta a legare la formazione dei giovani con le reali opportunità di lavoro legate all’economia turistica, agricola e culturale della Liguria”.

Sulla stessa linea il presidente della Regione Liguria Marco Bucci: “Un traguardo molto importante, ovviamente, per la città di Andora, ma anche per il fatto che da oggi esiste un istituto superiore tecnico a indirizzo turistico. E’ qualcosa che noi vogliamo sia in quest’area e che è importante perché il turismo oggi non è più soltanto andare in spiaggia, ma è un turismo in cui è necessario conoscere le lingue (qui ne insegneranno tre), l’economia, come si approccia il cliente e come si mantiene la struttura turistica. Oltretutto è molto collegato al diporto nautico e alla blue-economy. Sono le filiere di sviluppo della nostra regione e delle nostre città, quindi sono molto contento di questo”.

“Fare nuove scuole non è facile, oggi. Questo pomeriggio partiremo con il liceo tecnologico di Genova e stiamo preparando la scuola delle professioni del mare, tutte cose assolutamente critiche e importanti che vogliamo siano portate avanti. La Liguria può lasciare un grande segno soprattutto per tutte quelle che sono le professioni legate al mare. Per noi è assolutamente critico e in questo modo costruiamo il futuro della nostra regione con le prossime generazioni. E’ stato bellissimo stamattina vedere i ragazzi entrare in classe. In una classe ho anche fatto l’appello, ero molto emozionato”.

“Da amministratore e da persona che vive questo territorio, è una soddisfazione particolare vedere finalmente nascere ad Andora una scuola superiore – dichiara l’assessore regionale Paolo Ripamonti -. È un risultato importante per la città e per tutto il comprensorio, perché offre ai nostri ragazzi la possibilità di proseguire il proprio percorso di studi qui, con un indirizzo fortemente legato alle caratteristiche e alle opportunità del territorio. È un investimento sul futuro di Andora e dei suoi giovani, ma anche sulla crescita di tutta la comunità”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’amministrazione comunale. Il sindaco Mauro Demichelis ha dichiarato: “Oggi inauguriamo la prima scuola superiore della storia di Andora. E’ una giornata importantissima e siamo felici non solo per le famiglie ed i ragazzi ma anche per l’economia del territorio, perché era un’esigenza evidenziata da moltissime persone. C’è esigenza di professionalità e poter pensare di investire sul futuro dei nostri ragazzi, non solo di Andora ma di tutto il territorio, dato che siamo baricentrici fra le province di Savona e Imperia, credo sia qualcosa di importante che gioverà a tutti. La presenza del ministro Valditara certifica che lo Stato italiano è presente anche nelle piccole realtà e che c’è la volontà di tutti gli enti sovraordinati di poter scegliere qualcosa di importante anche nei territori di periferia”.

Il vicesindaco con delega alla pubblica istruzione Daniele Martino ha aggiunto: “Oggi è una giornata che resterà per sempre nella storia di Andora. Oggi inauguriamo la prima scuola superiore della città. Da oggi i nostri ragazzi seguire un percorso formativo che va dall’asilo nido alla maturità. Un traguardo storico, arricchito dalla presenza del ministro Valditara. Questa scuola attirerà studenti da altre zone della provincia di Savona e Imperia grazie alla posizione baricentrica della nostra città e permetterà di formare le professionalità che servono alla nostra Liguria: quelle del turismo coniugate alla valorizzazione del patrimonio culturale. E’ una scuola che risponde a questa esigenza e che abbiamo voluto fortemente”.