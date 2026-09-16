Andora, al via il rinnovo del parco giochi di piazza Santa Maria

Andora. Sono iniziati i lavori di rinnovo del parco giochi di piazza Santa Maria. Con un investimento complessivo di 130mila euro, l’area sarà completamente riqualificata con l’installazione di nuovi giochi adatti ai bimbi dai sei mesi in su, che saranno posizionati in tre zone distinte

“Sarà installato un gioco centrale, un castello, che crediamo piacerà molto ai bambini e che ospiterà molteplici attività: dal classico scivolo alle pareti da arrampicata. Un’altra area ospiterà la classica altalena e l’amato cestone. Non mancheranno giochi a molla e, sul pavimento, il gioco della campana – ha annunciato l’assessore all’arredo urbano Alexandra Allegri – Si è badato molto alla qualità dei materiali. Le strutture sono in legno di robinia, particolarmente resistente e scelto perché, a differenza di altre essenze, non è soggetto alla muffa e non marcisce. I giochi sono garantiti per 15 anni, con manutenzione garantita. Ieri la ditta ha cominciato a rimuovere la vecchia pavimentazione, che sarà sostituita da una colata di gomma antitrauma innovativa e resistente, realizzata al termine della posa dei giochi. I lavori, con il favore del bel tempo, dovrebbero durare circa tre settimane. Sarà riposizionata la recinzione. Completati i lavori, l’area sarà vigilata anche dall’occhio elettronico delle telecamere di videosorveglianza già installate, per prevenire episodi di vandalismo e usi impropri dei giochi”.

La nuova area di piazza Santa Maria, sarà un ulteriore spazio verde riqualificato dopo quello nuovi di via Cavour, il Parco Calisthenics e il Parco natura.

Seguirà un ulteriore intervento di controllo e manutenzione di tutti i parchi andoresi, con particolare attenzione ai giochi mancanti o più logori, per effettuare nel tempo ulteriori interventi di manutenzione, recupero e sostituzione.