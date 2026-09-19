Ancora un incidente sulla A10: un ferito grave

Liguria. Ancora un incidente stradale sull’autostrada A10 nel tratto tra Arenzano e il bivio con la A26, dopo quello in cui ieri pomeriggio ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana.

Secondo le prime informazioni sull’accaduto, nel sinistro è stato coinvolto un solo mezzo, un autoveicolo il cui conducente risulta ferito in modo grave.

Sul posto sono presenti la polizia stradale, i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, l’automedica Golf quattro, l’ambulanza e il personale di Autostrade per l’Italia.

Il conducente, stando a quanto appreso, avrebbe perso il controllo della vettura, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto avrebbe riportato traumi e lesioni significative.

Il tratto in direzione Genova risulta attualmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

A chi viaggia verso Genova, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova Prà, dopo aver percorso la SS1 Aurelia.