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Soccorsi mobilitati

Ancora un incidente sulla A10: un ferito grave

Il sinistro si è verificato nel tratto tra Arenzano e il bivio con la A26: codice rosso per il conducente alla guida dell'auto

incidente stradale A10 arenzano verso bivio

Liguria. Ancora un incidente stradale sull’autostrada A10 nel tratto tra Arenzano e il bivio con la A26, dopo quello in cui ieri pomeriggio ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana.

Secondo le prime informazioni sull’accaduto, nel sinistro è stato coinvolto un solo mezzo, un autoveicolo il cui conducente risulta ferito in modo grave.

Sul posto sono presenti la polizia stradale, i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, l’automedica Golf quattro, l’ambulanza e il personale di Autostrade per l’Italia.

Il conducente, stando a quanto appreso, avrebbe perso il controllo della vettura, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto avrebbe riportato traumi e lesioni significative.

Il tratto in direzione Genova risulta attualmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

A chi viaggia verso Genova, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova Prà, dopo aver percorso la SS1 Aurelia.

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