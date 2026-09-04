Ancora spettacolo a Pietra Ligure: il gran finale con Giorgio Panariello chiude un’estate di grandi successi

Pietra Ligure. Una piazza San Nicolò stracolma di pubblico ha accolto l’esilerante show di Giorgio Panariello, che ha chiuso ufficialmente la stagione estiva della rassegna “Teatro Moretti OFF 2026”, registrando un bilancio straordinariamente positivo sia in termini di affluenza che di partecipazione del pubblico.

A calare il sipario su un calendario ricco di appuntamenti è stato lo spettacolo del noto attore e comico toscano, che ha regalato una serata conclusiva all’insegna del tutto esaurito, tra risate ed entusiasmo.

“L’estate appena trascorsa si conferma come una delle più felici e riuscite degli ultimi anni. Il palcoscenico ha ospitato artisti di primo piano del panorama nazionale, alternando momenti di grande intrattenimento, musica e spettacolo, e trasformando ogni appuntamento in un punto di riferimento per residenti e turisti” affermano dall’amministrazione comunale.

“Dietro il successo di una rassegna di questo livello c’è stata una complessa macchina organizzativa che ha lavorato senza sosta per mesi”.

“L’amministrazione e la direzione artistica hanno voluto esprimere un profondo ringraziamento non solo agli artisti che hanno animato le serate, ma anche a tutte le maestranze, i tecnici, le forze dell’ordine, i volontari e le realtà locali che hanno garantito la riuscita e la sicurezza di ogni singolo evento”.

“Un plauso speciale è giusto rivolgerlo al pubblico, la cui risposta calorosa ha confermato l’importanza di investire in un’offerta culturale ed espositiva di alta qualità” concludono dal Comune pietrese.

Con l’ultimo appuntamento si conclude dunque la programmazione estiva, ma gli organizzatori guardano già avanti: il lavoro per la prossima stagione è già partito dietro le quinte per garantire un nuovo cartellone all’altezza delle aspettative.

IL SALUTO FINALE DI GIORGIO PANARIELLO