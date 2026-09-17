Anci e servizio civile universale, oltre quarantuno giovani al via nei comuni liguri

Liguria. Prende il via oggi l’esperienza del Servizio civile universale per i giovani selezionati all’interno dei progetti gestiti dal Network SCANCI.IT, la rete coordinata da Anci insieme a dieci Anci regionali. Tra queste figura Anci Liguria, che vedrà l’ingresso immediato di due operatori volontari nella storica sede di Palazzo Ducale a Genova per rafforzare le attività associative e i servizi socioeducativi territoriali.

Sul territorio ligure l’iniziativa coinvolge complessivamente 41 ragazzi, pronti a prestare servizio tra Anci Liguria e 15 comuni della regione: Andora, Bordighera, Busalla, Campomorone, Carasco, Cervo, Cogorno, Pietrabruna, Quiliano, Ronco Scrivia, Sanremo, Sassello, Savona, Serra Riccò e Zoagli.

L’avvio delle attività rappresenta il coronamento di un percorso di selezione di ampio respiro su scala nazionale. L’iniziativa ha registrato numeri significativi, mettendo a bando 2.706 posizioni complessive a fronte di 6.508 candidature ricevute — con una media di circa 2,4 domande per ogni posto disponibile — e coinvolgendo 1.468 Comuni ed enti.

I programmi proposti sono stati strutturati per rispondere alle esigenze concrete dei territori in ambiti cruciali quali cultura, educazione, sociale, ambiente e protezione civile. Per dodici mesi i volontari affiancheranno il lavoro operativo sul campo a momenti di formazione generale, specifica e orientamento al mercato del lavoro. Al termine dell’anno di servizio, ai ragazzi verrà rilasciata la certificazione ufficiale delle competenze acquisite, un titolo spendibile nei futuri percorsi formativi e professionali.