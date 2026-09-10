Anche la Corte Federale d’Appello respinge il ricorso del Baiardo: il Savona confermato in Eccellenza

Respinto il secondo ricorso dell’Angelo Baiardo. Anche la Corte Federale d’Appello ha reputato corretto il ripescaggio del Savona in Eccellenza da parte del Comitato regionale ligure. A seguito della rinuncia della Voltrese, il Baiardo voleva essere ripescato al posto dei biancoblù, pur essendo una posizione indietro in graduatoria, perché sosteneva che la fusione col Legino facesse decadere il diritto al ripescaggio.

In attesa delle motivazioni, il club genovese della presidentessa Erriu incassa quindi la seconda “sconfitta” in sede legale dopo quella presso il Tribunale Federale Territoriale. Al ricorso ha preso parte anche la Praese, che chiedeva un’Eccellenza a 18 squadre.

Il TFT aveva motivato la decisione dicendo che la fusione fa ereditare anche il diritto a un eventuale ripescaggio e sottolineando che il club nato dall’unione di Savona e Legino è da considerare come la prosecuzione congiunta delle due realtà e non un soggetto nato ex novo. Qui le motivazioni che hanno portato al respingimento del primo ricorso.

Nessun blocco dei campionati, quindi, con l’Eccellenza che inizierà regolarmente domenica 13 settembre. L’Angelo Baiardo potrebbe proseguire la sua “battaglia legale” presso il CONI ma a questo punto, un’eventuale sentenza favorevole porterebbe solo a un risarcimento danni.

Il Savona debutterà quindi domenica 15 allo stadio San Rocco di Recco contro la Golfoparadiso.