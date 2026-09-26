Altarese, vittoria al cardiopalma contro la Villanovese che non soddisfa Frumento: “Inizio vergognoso, sembravamo degli scappati di casa”

Villanova. Vittoria in extremis alla prima dell’Altarese in Prima Categoria. Tre punti conquistati verso il tramonto della partita contro la neopromossa Villanovese. Per i padroni di casa quasi domenica da sogno, poi Metalla su rigore ribalta definitivamente la sfida, per diversi minuti in mano alla squadra di Morbelli.

Non si fanno attendere le parole di Frumento, non soddisfatto della prestazione dei suoi nonostante il risultato: “È andata male, inutile nascondersi dietro al fatto che alla fine abbiamo vinto. Abbiamo approcciato l’incontro in modo vergognoso, nei primi dieci minuti sembravamo degli scappati di casa“.

Parole dure del tecnico: “Ci hanno segnato due reti e potevano farcene un terzo, non è accettabile una partenza di questo genere. Dopo abbiamo iniziato a giocare, ad avere occasioni e fare anche più gol, ma questo non significa nulla perchè abbiamo affrontato la Villanovese, contro un’altra squadra non la recuperi”.

Il rigore vittoria di Metalla

Importante non replicare gli stessi errori, anche se per l’allenatore tra i fattori importanti rientrano anche le defezioni: “Speriamo di recuperare un paio di giocatori estremamente importanti per noi, soprattutto per al fase difensiva. Ora dobbiamo svegliarci, ci portiamo via tre punti e il fatto che nessuno si è fatto male, oltre ad una nuova settimana per lavorare”.