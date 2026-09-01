Alluvione in Nepal, Finale for Nepal lancia una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite

Finale Ligure. Di fronte alla nuova emergenza che ha colpito il Nepal, Finale for Nepal ha deciso di attivare una raccolta fondi per sostenere le popolazioni colpite dalla violenta alluvione del 26 agosto.

“Una nuova emergenza ha colpito duramente il Nepal – ricordano dall’associazione – Nella mattina del 26 agosto, il collasso di una massa di ghiaccio e roccia nell’area himalayana al confine con il Tibet ha generato una violentissima piena improvvisa: acqua, fango e detriti hanno travolto intere zone lungo i fiumi, distruggendo villaggi, abitazioni, strade, ponti e infrastrutture. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il bilancio continua purtroppo ad aggiornarsi, con centinaia di vittime e moltissime persone ancora disperse. Diverse comunità sono rimaste isolate e difficili da raggiungere”.

“Per noi di Finale for Nepal, vedere ancora una volta questo Paese e la sua gente affrontare una tragedia simile significa una cosa sola: esserci. Abbiamo aperto una raccolta fondi per sostenere gli aiuti legati all’emergenza. Ogni aiuto, anche piccolo, può fare la differenza”, è il messaggio lanciato dall’associazione, che con questa iniziativa vuole contribuire concretamente a sostenere il Nepal in questa nuova fase di emergenza.

Per effettuare una donazione è stato attivato un nuovo conto corrente presso BCC Pianfei.

IBAN: IT20 Q087 5349 4100 0000 1400 630

Causale: FRANA

BIC: CCRTIT2TPIA

Intestato a: Finale for Nepal A.P.S. A.S.D.

Finale for Nepal nasce proprio con l’obiettivo di unire sport, solidarietà e impegno sociale a favore della popolazione nepalese. L’associazione promuove iniziative e raccolte fondi destinate a progetti educativi e sportivi sul territorio del Nepal, mantenendo un rapporto diretto con le realtà locali.

Ora, di fronte all’emergenza, l’appello è rivolto alla comunità finalese e a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo: ogni gesto di solidarietà potrà aiutare a sostenere le persone colpite dall’alluvione.