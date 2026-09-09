Allerta meteo arancione: chiuso il ponte di Zinola, le modifiche al servizio TPL Linea

Savona. A seguito dell’emissione dell’allerta arancione per la giornata di oggi, 9 settembre 2026, è stata disposta la chiusura (fino alle 21) del ponte sul torrente Quiliano a Zinola.

Tpl Linea ha rimodulato il servizio. Di seguito le modifiche: Linea 9 in direzione Quiliano: regolare percorso sino in loc. Zinola, transito dal Cimitero di Zinola, svolterà a sinistra in via San Pietro, piazza Valleggia e quindi regolare percorso in direzione Quiliano; Linea 9 in direzione Savona: regolare percorso sino in piazza Valleggia, via San Pietro, transito dal cimitero di Zinola e quindi da loc. Zinola regolare percorso; Linee 6 – 6/ e 10 in direzione Vado Ligure: regolare percorso sino alla rotonda di “Cascobene”, svolterà a destra in corso Svizzera, strada di scorrimento veloce sino alla prima uscita, transito dal cimitero di Zinola, svolterà a sinistra in via San Pietro, svolterà a sinistra in via Fratelli Cervi, via Diaz, via Ferraris e quindi regolare percorso sulla S.S. 1 Aurelia; Linee 6 – 6/ e 10 in direzione Savona: regolare percorso sino al semaforo all’intersezione con via Ferraris, svolterà a sinistra in via Ferraris, via Diaz, via Fratelli Cervi, svolterà a destra in via San Pietro, svolterà a destra in via Quiliano, dopo il cimitero di Zinola svolterà a sinistra sulla Strada di Scorrimento veloce, corso Svizzera, rotatoria di“Cascobene” e quindi regolare percorso; Linea 37 – 39 – 40/ in direzione Savona: regolare percorso sino al semaforo all’intersezione con via Ferraris, svolterà a sinistra in via Ferraris, dalla rotatoria dei Docks svolterà a destra sulla strada di scorrimento veloce, piazzale Amburgo e quindi regolare percorso in via Stalingrado o via Nizza in base al percorso pianificato; Linea 37 – 39 – 40/ in direzione Finale Ligure: regolare percorso sino alla rotonda di “Cascobene” o piazzale Amburgo in base al percorso pianificato, corso Svizzera, strada di scorrimento veloce sino alla seconda uscita (prima dello stadio), transito in via Solcasso, svolterà a sinistra in via Diaz, via Ferraris e quindi regolare percorso.

Domani si terrà un incontro in Prefettura con tutti gli enti coinvolti per affrontare la questione della chiusura per diversi mesi del ponte per permettere i lavori.