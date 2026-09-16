Allerta arancione nel levante savonese: ecco le scuole chiuse, le decisioni dei sindaci

Liguria. Le scuole sono ripartite da appena tre giorni, ma l’autunno meteorologico fa subito sul serio in Liguria.

L’avvicinamento di un’area depressionaria dall’Atlantico ha attivato un flusso umido meridionale sul Mar Ligure, portando Arpal a emettere un avviso per uno scenario di allerta arancione per temporali – il massimo grado per i possibili effetti di questo tipo di eventi meteo – che coinvolge direttamente gran parte del savonese.

Mentre la Zona A (il ponente ligure e savonese) resta in verde, la Zona B – che comprende i comuni costieri ed entroterra da Varazze fino a Noli, passando per le Albisole, Savona, Vado Ligure e Quiliano – è colorata di arancione.

L’allerta meteo scatterà ufficialmente in gialla da mezzanotte alle 6 di domani, giovedì 17 settembre, per poi intensificarsi in arancione fino alle 14, e tornare in gialla fino alle 16.

Lo scenario di allerta arancione coincide proprio con le ore mattutine di lezione: un fatto che porterà i sindaci del territorio a valutare d’urgenza la situazione e a predisporre le ordinanze per la chiusura o la limitazione delle attività scolastiche (e non solo).

Le decisioni comune per comune

ALBISSOLA MARINA – Attività didattiche sospese

BERGEGGI – Attività didattiche sospese

QUILIANO – Scuole aperte, biblioteca e impianti sportivi chiusi

VADO LIGURE – Attività didattiche sospese

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