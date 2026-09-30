Alleanza nel nome della storia: Cairo Montenotte firma il “Patto delle Città Medievali” a Tarquinia

Cairo Montentte. Il Comune di Cairo Montenotte consolida il proprio ruolo di primo piano nel panorama della valorizzazione storica nazionale partecipando all’ottava edizione del celebre Festival dei Luoghi Medievali, ospitato quest’anno nel suggestivo comune di Tarquinia, nel Lazio. A rappresentare ufficialmente la Città è stata l’assessore alla cultura Caterina Garra, in un’importante trasferta che ha visto la partecipazione corale dei comuni soci della DMO Luoghi del Medioevo ETS, la Destination Management Organization che fa da cabina di regia per il turismo storico italiano.

Il festival si è aperto in grande stile con un maestoso corteo storico che ha colorato le vie di Tarquinia, grazie alla partecipazione dei gruppi storici e delle associazioni di rievocazione provenienti dalla Rete delle città Medievali e dai singoli Comuni. Il momento più solenne e significativo della manifestazione è stato la firma del Coniuratio civitatum, un vero e proprio patto di alleanza e solidarietà siglato tra i sindaci e i delegati della rete. Con questo documento ufficiale, le amministrazioni si impegnano formalmente a difendere e promuovere insieme il rispettivo patrimonio storico, artistico e monumentale, tutelando la fedeltà delle rievocazioni storiche e custodendo l’identità profonda delle proprie comunità.

Al termine della firma del patto, la giornata è proseguita con gli interventi del Presidente della DMO Luoghi Medievali e di diversi esperti nazionali del settore, i quali hanno tracciato le linee guida sul futuro del turismo storico e rievocativo. A chiusura della parte istituzionale si è tenuta inoltre l’assemblea generale dei soci della DMO. Nella giornata di sabato la piazza centrale di Tarquinia si è trasformata in una vetrina culturale d’eccellenza, ospitando gli spazi espositivi e promozionali di tutte le città medievali rappresentate, dove Cairo Montenotte ha potuto mostrare al grande pubblico le proprie eccellenze culturali.

“Un sentito ringraziamento al Comune di Tarquinia per la straordinaria ospitalità e per aver permesso a tutti i delegati di scoprire le bellezze storiche del territorio laziale – afferma l’assessore Garra – Un’occasione di crescita, scambio di idee, confronto e conoscenza di realtà diverse. Un plauso ai membri della Pro Loco di Cairo e dell’associazione Ordine del Gheppio, presenti a Tarquinia, per l’eccellente cura degli allestimenti espositivi e per la calorosa partecipazione al corteo”.