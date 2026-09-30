Allattamento e genitorialità: otto appuntamenti nei Consultori e nelle Case della Comunità dell’Area 2

Savona. In occasione della settimana mondiale per l’allattamento al seno l’Azienda Tutela della Salute Liguria organizza e coordina sedici eventi aperti delle cinque aree sociosanitarie. Nell’Area Sociosanitaria Locale 2 in particolare, da Millesimo ad Albenga, passando per Savona, Valleggia, Finale Ligure, Varazze e Albisola Superiore, i Consultori incontrano le famiglie nel mese di ottobre con appuntamenti dedicati all’allattamento e al sostegno alla genitorialità.

Gli incontri sono aperti alle famiglie e rappresentano un’occasione per ricevere informazioni, confrontarsi con le professioniste e trovare uno spazio di ascolto sui temi legati all’allattamento e ai primi mesi di vita del bambino.

Il calendario degli appuntamenti è il seguente:

3 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 – Millesimo, stand in Piazza Italia;

5 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 – Savona, Consultorio di via Zara;

6 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 – Savona, Casa della Comunità di via Collodi 13;

7 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30 – Valleggia, Consultorio di via Delfino;

7 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30 – Finale Ligure, Casa della Comunità di via della Pineta 6;

7 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30 – Varazze, Consultorio di via Ciarli 43;

9 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 – Albisola Superiore, Consultorio di via dei Conradi 81;

13 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 – Albenga, Consultorio presso l’Ospedale Santa Maria di Misericordia, viale Martiri della Foce 40.

Nei Consultori arrivano anche le “Piccole biblioteche”

Alle attività dedicate alle famiglie si aggiunge “Piccole biblioteche in Consultorio – Leggere insieme fin dai primi mesi”, un progetto che prevede la creazione di piccoli spazi bibliotecari all’interno dei Consultori, con una selezione di libri dedicati alla prima infanzia.

L’obiettivo è rendere facilmente accessibili alle famiglie risorse educative e culturali e promuovere la lettura condivisa fin dai primi mesi di vita, inserendo questa opportunità all’interno di un luogo già dedicato all’accompagnamento alla crescita e alla genitorialità.

Il progetto viene realizzato in collaborazione con Scuola di Carta APS, associazione di promozione sociale con sede a Savona, attiva dal 2022 nella progettazione educativa, nella promozione della lettura e nella costruzione di reti territoriali per la prima infanzia, e prenderà il via da 30 settembre con la prima consegna dei libri ai consultori. I volumi resteranno a disposizione anche dopo la settimana dell’allattamento.

Al San Paolo torna “L’Ora del Latte”

Il sostegno alle neo mamme prosegue anche in ospedale. Dal 5 al 7 ottobre, alle ore 17, le ostetriche della Struttura di Ostetricia dell’Ospedale San Paolo di Savona, in collaborazione con la Neonatologia di Savona – Gaslini Diffuso, propongono alle neo mamme ricoverate in reparto “L’Ora del Latte”.

Si tratta di uno spazio dedicato agli aspetti più pratici dell’allattamento e dell’alimentazione del neonato nei primi mesi di vita. Le ostetriche forniranno informazioni e indicazioni utili per accompagnare le mamme nell’avvio e nella gestione dell’allattamento, offrendo anche la possibilità di approfondire dubbi e difficoltà.

«L’allattamento e i primi mesi di vita rappresentano un periodo nel quale le famiglie possono avere bisogno di informazioni, ascolto e sostegno – sottolinea Monica Cirone, Direttore di Area 2 di ATS Liguria –. Con queste iniziative vogliamo rendere ancora più visibile e accessibile la rete di professionisti e servizi che accompagna le famiglie sul territorio e in ospedale. Anche un incontro, un consiglio o un libro possono contribuire a costruire un percorso di maggiore consapevolezza e fiducia».

Le iniziative proposte dai Consultori e dall’Ospedale San Paolo si inseriscono nella rete dei servizi di prossimità dell’Area Sociosanitaria Locale 2 e rafforzano il collegamento tra assistenza territoriale e ospedaliera, offrendo alle famiglie punti di riferimento facilmente accessibili per la salute della mamma e del bambino e per il sostegno alla genitorialità.