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Apprensione

Allarme per una donna scomparsa a Ortovero, scattano le ricerche: in azione carabinieri e vigili del fuoco

L'allarme è stato lanciato dai familiari nel pomeriggio. Sul posto anche le unità cinofile e i droni

carabinieri Vvff notte vigili del fuoco
Foto d'archivio

Ortovero. Ricerche nella zona di Ortovero per una donna scomparsa. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanata volontariamente dalla propria abitazione intorno alle 15 di oggi (2 settembre). 

A far scattare l’allarme sono stati i familiari: hanno contattato i carabinieri che, a loro volta, hanno coinvolto i vigili del fuoco nella ricerca. 

Sul posto stanno operando il personale del distaccamento di Albenga, le unità cinofile e i droni ed è stato allestito l’UCL (postazione mobile utilizzata sul campo per interventi di soccorso complessi o di lunga durata).

Notizia in aggiornamento

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