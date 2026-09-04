Allarme a Varazze per bocconi avvelenati: bonifica del Nucleo di Vigilanza Faunistico Ambientale

Il Nucleo di Vigilanza Faunistico Ambientale regionale è intervenuto, nella giornata di ieri, a Varazze, in frazione Cantalupo, per un’operazione di bonifica in via Bonfante.
Le verifiche, effettuate con il supporto dell’unità cinofila antiveleno e del cane Sax, hanno dato esito positivo, con il ritrovamento, a poca distanza dalla carcassa di una tortora, di veleno per topi.
La segnalazione della presenza di alcune esche avvelenate era arrivata alla polizia locale da alcuni residenti, tramite telefonate, e-mail e social network.
“Un intervento tempestivo che ha evitato che altri animali potessero tragicamente incorrere nei danni di questo gesto di inciviltà” sottolinea l’assessore regionale con delega alla Fauna Selvatica Alessio Piana.
“Ringrazio pertanto gli agenti del Nucleo e il personale cinofilo per la risposta immediata. Il loro lavoro è indispensabile, non solo per la tutela della pubblica incolumità, ma anche per la salvaguardia dei nostri animali domestici” conclude.