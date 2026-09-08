Alla scoperta del mondo sommerso: a Spotorno una serata dedicata alla biodiversità e alla tutela del mare

Conoscere il mare per imparare ad amarlo, rispettarlo e proteggerlo. Con questo spirito prende il via l’iniziativa “Mare da Vivere”, una serata aperta a cittadini e turisti interamente dedicata alla bellezza e alla fragilità dei nostri fondali marinari, che si terrà venerdì 11 settembre 2026 alle ore 21.00 presso la Casa del Turismo di Spotorno.

L’evento rientra nel programma di attività divulgative ambientali promosso dal Comune di Spotorno, che nel corso dell’anno vede la costante collaborazione di associazioni, realtà scientifiche e operatori del territorio impegnati nella tutela del patrimonio marino.

“Ciò che osserviamo dalla battigia o dalla costa è soltanto la superficie di un ecosistema molto più vasto e complesso. Con l’obiettivo di rendere visibile questo straordinario patrimonio spesso nascosto agli occhi dei più, la serata proporrà proiezioni di filmati ed immagini subacquee di grande impatto visivo” afferma l’assessore comunale Gian Luca Giudice.

A guidare il pubblico in questa immersione virtuale saranno due ospiti ed esperti d’eccezione: Andrea Pagliarani, istruttore FIPSAS, che commenterà le immagini ed i video, svelando segreti, ambienti ed organismi che popolano il nostro mare; Luca Marengo, biologo marino, che offrirà un importante approfondimento scientifico sugli equilibri degli ecosistemi acquatici, sul concetto di biodiversità e sull’importanza della loro conservazione.

Il messaggio fondamentale che accompagna l’incontro riassume il valore etico ed ecologico dell’iniziativa: “Rispetta il mare… rispetterai te stesso!”. Salvaguardare l’ambiente marino, infatti, non riguarda solo gli specialisti o le istituzioni, ma dipende anche dai piccoli comportamenti e dalle scelte quotidiane di ciascuno di noi. All’iniziativa partecipa attivamente l’A.S.D. Olimpia Sub Spotorno, realtà da tempo impegnata sul territorio nelle attività legate al mare e nella divulgazione ambientale.