Albissole, Macagno saluta i ceramisti: “Mi avete regalato momenti incredibili, per sempre grato”

Albisola. È ufficiale, Manuele Macagno non è più un giocatore dell’Albissole. Separazione consensuale confermata dallo stesso giocatore che, con una lettera pubblicata sui social, ha voluto salutare per l’ultima volta il club che lo ha visto alzare, da protagonista, la coppa del campionato di Promozione.

Bomber di Cattardico nella passata stagione, aveva già segnato in questa stagione in Coppa Italia contro il Pietra Ligure e messo a referto un assist nella sfida contro l’Athletic Club Albaro. Ora le strade delle due parti si dividono e, un giocatore con questi numeri, potrebbe fare gola a tante realtà della zona.

Le parole social di Macagno:

“Anche le storie più belle finiscono, penso che sia la frase più giusta per esprimere quello che penso oggi. Penso che nella vita ognuno abbia il proprio percorso, tempi differenti, vite differenti, luoghi differenti.

Ma esiste un momento dove il percorso di alcune persone si va ad incrociare esattamente alla perfezione con quello di altri e a noi penso che sia successo proprio questo. Ci siamo trovati esattamente nello stesso posto, nello stesso momento, con un qualcosa in comune che ci ha portato a raggiungere cose impensabili.

La vita è bella perchè si vive di emozioni, e io insieme a voi: compagni, staff, ho vissuto probabilmente le emozioni più belle a livello calcistico di tutto il mio percorso.

Mi avete regalato momenti incredibili, mi avete fatto rinascere dopo un anno difficile, di questo ve ne sarò grato per sempre.

Un grazie speciale lo voglio dedicare anche ai nostri tifosi che mi hanno accolto e sostenuto dal primo all’ultimo giorno, siete il bello del calcio, ci avete sempre fatto sentire con una spinta in più!

Dovrei star qua a scrivere un libro per esternare tutto quello che sento ma voglio chiuderla come la storia più bella che porterò sempre nel mio cuore.

Grazie ragazzi, grazie Albisole. Un abbraccio, il vostro Manu”.