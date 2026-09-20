Albissole, il ds Cosentino dopo il derby con il Savona: “Prestazione enorme, avevamo bisogno di punti”

Dopo le nette sconfitte in Coppa contro il Pietra Ligure e alla prima di campionato contro l’Athletic Albaro, riecco l’Albissole. I ceramisti fermano il Savona sull’1-1 nel derby del Chittolina. Aveva aperto le marcature Barisone, poi Rignanese ha pareggiato i conti. Ma arriva comunque un punto che smuove la classifica.

Non ha commentato la partita il tecnico Cristian Cattardico, ma ai microfoni dei giornalisti si è presentato il direttore sportivo Andrea Cosentino: “Penso che i ragazzi – ha commentato – abbiano fatto una grandissima partita. Il secondo tempo che abbiamo fatto domenica scorsa era già una risposta. La prestazione è stata enorme, abbiamo avuto anche l’opportunità del 2-0. Il Savona è forte, qui bisogna giocare colpo su colpo, con aggressività”.

Sul mercato, è stata annunciata l’uscita di Macagno. Oggi invece in distinta sono figurati tre volti nuovi: il difensore ex Finale Pare e i due centrocampisti ex Savona Fossati e Turone. A tal proposito Cosentino ha affermato: “Per quanto riguarda Macagno, come ha detto lui, quando si hanno visioni diverse è giusto salutarsi senza alcun rancore. L’anno scorso è stato determinante. Per quanto riguarda il mercato in entrata, siamo a posto così. Fossati, Turone e Pare hanno rinforzato la squadra”.

Tornando sulla partita invece ha dichiarato: “La partita è stata vibrante, di fronte avevamo anche una grandissima squadra che lotterà per i primi posti. A fine partita ci sono stati degli strascichi, ma fa parte del gioco. L’importante è avere rispetto“.

Da lottare per vincere a lottare per salvarsi: “Giocare per la salvezza impiega più energie mentali. Il mister però sta dando serenità al gruppo. Avevamo bisogno di fare punti e penso che oggi sia stato fatto tutto bene”. E infine lo sguardo al match contro la Sammargheritese: “Mi aspetto una partita molto difficile, già l’anno scorso ci avevano messo in grossa difficoltà. Ma tutte le partite saranno difficili, non ci sono squadre abbordabili. Dovremo fare del nostro meglio”.