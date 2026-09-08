Albissola, “Un falò a Pozzo Garitta”: Matteo Garbarini interpreta Lucio Battisti

Albissola Marina. Un omaggio a Lucio Battisti a Pozzo Garitta. Sarà Matteo Garbarini protagonista dell’evento, dopo aver accompagnato Rebecca Ferguson celebre artista internazionale. Appuntamento mercoledì 9 settembre alle ore 21.15. Ospite del Circolo degli Artisti nell’ambito del Mercoledì di Pozzo Garitta, in una serata interamente dedicata al grande cantante Italiano.

Con chitarra e voce, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i brani più famosi del grande cantautore, ripercorrendo le diverse fasi della sua evoluzione artistica:

dal primo periodo più rock e giovanile, fino alle sonorità mature, intime e sperimentali degli anni successivi. Garbarini, ottimo interprete, renderà un

omaggio musicale sentito e coinvolgente, nel suggestivo scenario di Pozzo Garitta, patrimonio storico e artistico della Liguria e luogo simbolo della cultura albissolese.

L’ingresso è libero.