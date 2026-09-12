Albissola, “Un falò a Pozzo Garitta”: domenica di musica con Matteo Garbarini che interpreta Lucio Battisti

Albissola Marina. Un omaggio a Lucio Battisti a Pozzo Garitta. L’evento, cancellato a causa del maltempo il 9 settembre scorso, si terrà domani sera alle 21 e 15. Sarà Matteo Garbarini protagonista del concerto, dopo aver accompagnato Rebecca Ferguson celebre artista internazionale.

Ospite del Circolo degli Artisti nell’ambito del Mercoledì di Pozzo Garitta, in una serata interamente dedicata al grande cantante Italiano.

Con chitarra e voce, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i brani più famosi del grande cantautore, ripercorrendo le diverse fasi della sua evoluzione artistica: dal primo periodo più rock e giovanile, fino alle sonorità mature, intime e sperimentali degli anni successivi. Garbarini, ottimo interprete, renderà un omaggio musicale sentito e coinvolgente, nel suggestivo scenario di Pozzo Garitta, patrimonio storico e artistico della Liguria e luogo simbolo della cultura albissolese.

L’ingresso è libero.