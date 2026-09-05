Albisola Superiore, disabile in carrozzina investito sulle strisce pedonali

Albisola Superiore. Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, in corso Filippo Ferrari ad Albissola Superiore, dove una persona con disabilità in carrozzina è stata investita da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’impatto è avvenuto lungo la strada principale della località. Immediato l’intervento dei soccorritori della Croce Verde di Albisola, che hanno prestato le prime cure alla persona coinvolta.

Sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.

La persona investita è stata quindi trasferita in ambulanza all’ospedale San Paolo di Savona, in codice giallo. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica e le cause dell’investimento.