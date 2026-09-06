Albissola, sbatte contro un’altra vettura e una moto sull’Aurelia: soccorsi mobilitati

Albissola Marina. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia ad Albissola Marina.

Intorno alle 14 e 30, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, andando a colpire un’altra vettura e una moto parcheggiati lungo il tratto viario.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola e personale del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, il guidatore è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni sull’accadurto, le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Conseguenze alla viabilità sulla statale albissolese, in corso i rilievi e gli accertamenti per ricostruire il sinistro stradale.