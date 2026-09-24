Albissola, micio con le zampe posteriori paralizzate. Il Rifugio Amici delle Albisole: “Aiutiamo Garfield”

Albissola Marina. Una storia del cuore. Un micio probabilmente investito. Soccorso e curato, ma che ha ancora bisogno. Per questo è stata lanciata una raccolta fondi su Gofundme.

“Ogni giorno continua a lottare con una forza davvero straordinaria. È stato soccorso dalle nostre volontarie nei pressi del gattile di Albissola Marina. Probabilmente investito, – spiegano – si trascinava con fatica sulle zampette posteriori paralizzate, cercando di attirare l’attenzione con miagolii flebili e pieni di paura. Nonostante il dolore e la difficoltà, Garfield non si è arreso: ha continuato a chiedere aiuto finché qualcuno non si è accorto di lui”.

Le volontarie si sono immediatamente date da fare per questo gatto, rosso e bellissimo.

“Lo abbiamo preso in carico, messo al sicuro e portato prima in gattile e poi in clinica, dove ha ricevuto i primi soccorsi e tutti gli accertamenti necessari. Gli esami hanno evidenziato una grave infezione a una zampa, che stiamo curando con fasciature e antibiotici. Garfield necessita di attenzioni costanti, medicazioni e tanta pazienza, ma affronta ogni giornata con un appetito sorprendente e una dolcezza che conquista il cuore”.

C’è però da fare qualcosa di più: “La sua mobilità, purtroppo, resta molto compromessa. Per offrirgli una possibilità concreta di miglioramento dovrà affrontare visite ortopediche, percorsi di fisioterapia e, molto probabilmente, l’utilizzo di un carrellino. Questo strumento potrebbe permettergli di muoversi più facilmente, esplorare l’ambiente e vivere le sue giornate con maggiore serenità e dignità”.

“Le spese per le cure, le visite, i farmaci, la fisioterapia e la gestione quotidiana di Garfield sono già molte e continueranno ad aumentare, – sottolineano. – Per questo chiediamo l’aiuto di tutti. Anche una piccola donazione può fare una grande differenza. Ogni contributo ci permetterà di continuare a curarlo, sostenerlo e accompagnarlo verso una vita migliore. Aiutateci. noi stiamo facendo il possibile, cerchiamo insieme di fare l’impossibile per rendere la sua vita dignitosa”.

QUI il link per donare.