Albissola Marina ritrova il suo cuore: tornano a vivere gli spazi di Santa Cecilia

Albissola Marina. “Un incubatore di idee dove adolescenti e adulti collaborano per costruire spazi destinati ai giovani”: è a partire da questa precisa visione che l’amministrazione del Comune di Albissola Marina, dal momento immediatamente successivo alla conferma di Gianluca Nasuti come sindaco per il suo terzo mandato, ha iniziato a lavorare per restituire alla collettività uno spazio spesso indicato dai residenti (e non) come il vero cuore pulsante della cittadina.

“Nel 2025, grazie alla collaborazione instaurata con Don Germano (e quindi con la Parrocchia Nostra Signora della Concordia, proprietaria degli spazi), al sostegno cruciale di Fondazione de Mari, che crede sempre nei nostri progetti e al coinvolgimento della cooperativa ‘Vedogiovane’, siamo riusciti ad intercettare le necessità e i desideri dei nostri concittadini, in particolare dei nostri giovani”, spiega l’assessora con delega ai progetti di partecipazione e coesione sociale Silvia Tremolati.

“Da allora – continua Tremolati –, tutti insieme abbiamo lavorato alacremente animati dalla volontà di restituire questo spazio alla comunità”.

Un obiettivo che, a distanza di circa un anno, si può considerare raggiunto: grazie al coinvolgimento di svariati enti e associazioni già attive sul territorio infatti, le idee raccolte durante i “Laboratori di Futuro” promossi nei primi mesi del 2025 dalla cooperativa “Vedogiovane” hanno trovato concretizzazione e, nel pomeriggio odierno (sabato 26 settembre 2026), gli spazi di Santa Cecilia sono tornati ad essere fruibili da parte dell’intera cittadinanza.

Albissola si prepara dunque ad un appuntamento all’insegna dello spirito di aggregazione, con l’obiettivo di trasformare nuovamente la ex società cattolica operaia cittadina in un punto di riferimento per i giovani albissolesi e le proprie famiglie.

”Tengo nuovamente a ringraziare Fondazione De Mari, che da anni crede e sostiene il progetto di riapertura degli spazi di Santa Cecilia, ma anche il collettivo Human Memories, Teatro 21, la sezione albisolese dell’AVIS, Vedogiovane, la Parrocchia N.S. della Concordia e tutti i volontari che in questo periodo hanno lavorato insieme a noi contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Adesso siamo finalmente pronti a svelare cosa sia accaduto negli ultimi mesi, ma soprattutto cosa si verificherà nei prossimi”, rivela l’assessora Silvia Tremolati congiuntamente al sindaco Gianluca Nasuti.

“Riaprire le porte di Santa Cecilia – proseguono i due amministratori – è sicuramente uno degli obiettivi principali di questa amministrazione, oltre ad un’esigenza che sentiamo crescere sempre di più tra i nostri concittadini. La speranza dunque è che l’amore della cittadinanza per questo luogo possa manifestarsi concretamente attraverso una cospicua partecipazione in occasione dell’evento che avrà luogo oggi”.