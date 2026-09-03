Albissola, incontro del PD contro l’accorpamento delle centrali 118: “Fermarsi e valutare le criticità, trovare equilibrio tra razionalizzazione e qualità”

Albissola Marina. “Non siamo quelli del No, non siamo contro tutto. Il nostro non è un No a priori. A fronte dei primi accorpamenti (Imperia e Tigullio) per cui sono state rilevate forti criticità chiediamo di fermarsi, risolverle e valutare di passare a 3 centrali in Liguria, non a una sola. Bisogna trovare un giusto equilibrio tra razionalizzazione e il servizio offerto ai cittadini”.

Lo ha detto il consigliere regionale del PD Roberto Arboscello durante l’incontro organizzato dal Partito Democratico presso Pozzo Garitta ad Albissola contro l‘accorpamento a Genova delle cinque centrali del 118.

Il segretario provinciale del Partito Democratico Emanuele Parrinello attacca la giunta regionale: “Sono 10 anni che assistiamo pezzo pezzo a un sistematico indebolimento del sistema pubblico. Il tema è quello dell’accesso di tutti i cittadini al diritto alle cure sanitarie gratuite costituzionalmente sancito che viene via smantellato”.

L’ex direttore del 118 di Savona, Salvatore Esposito, ricorda che già anni fa si parlava di riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza: “L’accorpamento migliore era quello a tre centrali – spiega -. Far cadere il disaster recovery su una centrale già attiva che fa già quel lavoro non è come accendere una centrale fredda”. Tra le criticità evidenziate: “Il rischio è che l’accorpamento venga fatto prima di concludere la rete regionale radio che permette di far parlare la centrale operativa con i mezzi di soccorso, i mezzi tra di loro e il sistema di emergenza con la prefettura, i vigili del fuoco e il pronto soccorso”.

Massimo Pacini, membro del direttivo della Croce d’Oro di Albissola, ha fatto un esempio: “Nel passato abbiamo risolto tante problematiche tramite un colloquio diretto con la centrale operativa, con la nuova organizzazione avverrà poco o nulla. Questo è un territorio particolare, per l’operatore che deve organizzare gli interventi conoscere il territorio è un valore aggiunto importante. Il sistema genovacentrico non può rispondere in maniera corretta alle esigenze di questa provincia”.