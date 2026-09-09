Albissola, in corso i lavori di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Basci

Albissola Marina. “Un’estate di eventi tutta da vivere, questo tuttavia senza lesinare sforzi rivolti alla salvaguardia e alla messa in sicurezza del territorio”. È questa la visione che ha guidato l’azione amministrativa della giunta Nasuti che, oltre “all’ormai tradizionale palinsesto di iniziative presentato in condivisione con il Comune di Albisola Superiore, ha continuato a lavorare alacremente per farsi trovare pronta in vista dell’autunno”.

Tra gli interventi avviati, il principale risulta essere quello di mitigazione del rischio idrogeologico del rio Basci e dei suoi affluenti, ovvero il rio Colletto e il rio Marchesina. Detto intervento è completamente finanziato da contributo ministeriale assegnato al relativo progetto presentato appunto dal Comune di Albissola Marina. I lavori sono stati affidati a seguito di gara d’appalto (con un ribasso d’asta intorno al 24%, ndr) per un importo contrattuale di 792.506,68 euro.

“L’ottenimento di questo nuovo contributo governativo sancisce un ulteriore passo fondamentale verso la messa in sicurezza idrogeologica del nostro territorio”, dichiarano congiuntamente il sindaco Gianluca Nasuti ed il suo vice Luigi Silvestro, i quali di recente hanno svolto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento delle opere previste.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto questi risultati – continuano i due –. La messa a terra di questo nuovo cantiere non fa altro che confermare una volta di più quanto sia fondamentale per un piccolo ente come Albissola Marina saper pianificare e presentare progetti strategici così da poter reperire finanziamenti extracomunali. Diversamente, basandosi solamente sulle risorse del bilancio comunale, un intervento simile sarebbe stato notevolmente più difficile da concretizzare”.

“L’impegno profuso dall’assessorato ai lavori pubblici – prosegue Luigi Silvestro, che tra le sue deleghe annovera proprio quella relativa alla realizzazione di opere e interventi sul territorio comunale – e da tutta l’amministrazione civica anche sul campo della messa in sicurezza idrogeologica ha portato in questi anni ad ottenere vari finanziamenti per la messa in sicurezza e valorizzazione del territorio; oltre a questo ultimo cantiere infatti, il pensiero ad esempio va agli oltre 2 milioni ottenuti per le isole soffolte (anno 2018, ndr) servite ad aumentare la resilienza costiera e gli oltre 900mila euro per gli interventi di sistemazione e dragaggio dell’alveo del Sansobbia (2021)”.

“Abbiamo scelto di svolgere un sopralluogo insieme al sindaco Nasuti per verificare che attualmente le lavorazioni avanzino secondo il cronoprogramma previsto, questo con l’obiettivo, entro inizio autunno, di mettere in sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico dell’intero bacino idraulico del rio Basci e dei suoi affluenti, ovvero il rio Colletto e il rio Marchesina”, conclude il vicesindaco.