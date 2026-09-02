Albissola al via il piano di pulizia, e manutenzioni della rete delle acque piovane in vista dell’autunno

Albissola Marina. Ecco il piano di lavori pubblici messo a punto dal Comune per affrontare l’autunno, con interventi di pulizia e manutenzione che riguarderanno la rete, di raccolta, convogliamento e scarico delle acque piovane in vista dei prossimi mesi.

L’assessorato ai Lavori Pubblici coordinato dal vicesindaco, Luigi Silvestro, ha predisposto il Piano di Manutenzioni e Pulizia della rete cittadina delle acque bianche che è dedicata esclusivamente allo smaltimento delle piogge. Previsto un investimento complessivo di circa 50 mila euro finanziati dal bilancio comunale.

“L’obiettivo – spiega il vicesindaco, Luigi Silvestro – è ridurre il rischio di allagamenti nel territorio cittadino. Il programma di interventi prevede varie tipologie di opere, suddividendo i lavori previsti in due macro categorie”.

La prima. “La manutenzione ordinaria e programmata delle condotte sotterranee e delle griglie stradali per la raccolta, convogliamento e scarico delle acque piovane. Per quanto riguarda le tubazioni e canali sotterranei dedicati alla raccolta e scarico delle piogge, questi saranno oggetto nelle prossime settimane di interventi di lavaggio idrodinamico tramite canal-jet con il relativo spurgo dei sedimenti e dette lavorazioni sono affidate a ditte specializzate. Mentre per la pulizia programmata delle caditoie e griglie stradali, le relative operazioni sono già iniziate dal mese di agosto e proseguiranno anche nelle prossime settimane, in questo caso a cura della squadra manutentiva comunale, con il compito di rimuovere manualmente foglie, fanghi e detriti vari che possono essersi accumulati all’interno delle principali tombinature presenti lungo i bordi strada, contribuendo così alla loro disostruzione.

E, secondo obiettivo “la manutenzione straordinaria e riparazione di tratti di tubazioni danneggiati. Su questo fronte – aggiunge Silvestro – sono stati già affidati a ditta esterna i lavori di ripristino di alcuni tratti delle tubazioni che si sviluppano nel sottosuolo di via Massardo e via Pirandello, il cui cantiere prenderà già avvio dalla prossima settimana. Successivamente sarà programmato anche un ulteriore intervento manutentivo straordinario sul tratto di condotta sotterranea indicativamente corrente lungo l’intersezione tra piazza Liguria e via Cilea.

“L’avvio di questa serie di lavori di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di raccolta e convogliamento delle acque bianche – aggiunge – è un’operazione fondamentale per la sicurezza del territorio e per migliorarne la resilienza dagli eventi atmosferici sempre più violenti e che si affianca anche con l’altra programmazione di interventi di mitigazione idrogeologica già in corso sui vari corsi d’acqua cittadini”.