Albisola Superiore: celebrato a Villa Gavotti il primo matrimonio civile come nuova casa comunale

Albisola Superiore. Sabato 12 settembre si è celebrato il primo matrimonio civile all’interno di Villa Gavotti, recentemente istituita come nuova sede di casa comunale per la celebrazione dei riti. Ad unirsi in matrimonio sono stati Clarice e Silvio. A celebrare è stato il Vice Sindaco Luca Ottonello, ideatore e promotore dell’iniziativa.

L’attivazione della villa storica per i matrimoni civili rappresenta il traguardo di un percorso avviato dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale in un’ottica di promozione del territorio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della proprietà, con particolare riferimento al marchese Nicolò Basilj Gavotti.

La cerimonia ha inoltre valorizzato le realtà produttive locali: gli sposi hanno infatti optato per una formula interamente a “chilometro zero”, affidandosi esclusivamente a professionisti e fornitori del territorio di Albisola per gli allestimenti floreali, il catering, i servizi fotografici e di estetica.