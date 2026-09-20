Albisola Pallavolo, è partita la nuova stagione: due squadre in Serie B tra conferme e novità

Albisola Superiore. È iniziata ufficialmente la nuova stagione dell’Albisola Pallavolo. Dopo la ripresa degli allenamenti al termine di agosto, le due prime squadre della società biancazzurra hanno iniziato a preparare il campionato 2026/2027, che vedrà ancora una volta sia la formazione femminile sia quella maschile impegnate nei campionati nazionali di Serie B.

Una stagione caratterizzata da diverse novità, soprattutto per quanto riguarda la squadra femminile, ma anche da importanti conferme sul fronte maschile. L’obiettivo è quello di continuare il percorso di crescita della società, con particolare attenzione anche al collegamento tra prime squadre e settore giovanile.

Per il quinto anno consecutivo, la formazione femminile sarà protagonista in Serie B2. Rispetto alle ultime stagioni cambia però il contesto: Zannino e compagne non saranno più inserite nel raggruppamento toscano, ma nel girone D, che metterà di fronte alle biancazzurre formazioni piemontesi e lombarde.

Una novità importante riguarda anche la panchina. Il nuovo allenatore sarà Massimo Pusceddu, che ricoprirà anche il ruolo di direttore tecnico del settore femminile. Una scelta che va nella direzione di costruire una maggiore continuità tra la prima squadra e il vivaio, creando un’identità tecnica comune all’interno del progetto societario.

Al fianco di Pusceddu ci sarà Alberto Battistelli, già giocatore e capitano della prima squadra maschile dell’Albisola Pallavolo, mentre nello staff troverà spazio anche Giulia Della Rosa, da anni collaboratrice di fiducia del tecnico.

Profondo anche il rinnovamento della rosa. Dal settore giovanile sono state promosse Rebecca Rebegliati ed Elena Ranno, mentre rispetto alla passata stagione non faranno più parte della squadra Giorgia Botta, Giulia Brunasso, Greta Brunasso, Anna Berruti, Margherita Sansò e Roberta Reano.

Sono invece arrivate Federica Cavallaro, Svetlana Longa, Mame Diarra Ndiaye e Giulia Piccardi, mentre torna a vestire la maglia biancazzurra Francesca Napoli.

Il gruppo sarà composto da Alessia Zannino e Rebecca Rebegliati nel ruolo di libero; Sara Allegri, Federica Cavallaro, Francesca Napoli, Mame Diarra Ndiaye ed Elena Ranno come schiacciatrici; Giulia Piccardi e Sofia Casati in palleggio; Giulia Villa, Martina Santamaria e Perla Lipari al centro; Svetlana Longa nel ruolo di opposto.

L’obiettivo della formazione femminile è chiaro: mantenere la categoria e affrontare nel migliore dei modi un campionato che presenterà nuove avversarie e nuove sfide.

Sul fronte maschile, invece, si riparte dalle certezze della passata stagione. L’Albisola Pallavolo sarà ancora ai nastri di partenza della Serie B, con Lorenzo Bottaro confermato alla guida della squadra e Claudio Agosto nel ruolo di secondo allenatore.

La squadra potrà contare sull’esperienza del capitano Fabrizio Turco, che sarà affiancato in palleggio da Simone Arboscello. Nel reparto degli opposti spazio a Sergio Poggio e Mattia Pievani, mentre gli schiacciatori saranno Alessio Paolucci, Federico Tomà, Matteo Coppolecchia e Davide Canepa.

Al centro ci saranno Alessandro Scalia, Nicolò Nebbia, Nicolò Cai e Andryi Vasylyev, mentre il reparto dei liberi sarà composto da Francesco Bisio e Davide Rebagliati.

Due formazioni, dunque, che si preparano ad affrontare una nuova stagione nei campionati nazionali. Da una parte una squadra femminile profondamente rinnovata, chiamata a misurarsi con un girone inedito e guidata da un nuovo staff tecnico; dall’altra un gruppo maschile che riparte dalle conferme di Bottaro e Agosto e dalla volontà di continuare il proprio percorso in Serie B.

Per entrambe, il comune denominatore sarà la maglia dell’Albisola Pallavolo e un progetto che punta a unire il lavoro delle prime squadre con quello del settore giovanile, guardando alla stagione 2026/2027 con entusiasmo e determinazione.