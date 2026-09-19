Albisola, lettera a Babbo Natale dalla statua di Papa Giulio II: “I bambini sono stati bravi quest’anno. Possiamo riavere i parchi giochi?”

Albisola Superiore. L’opera d’arte installata nell’aiuola nei giardini vicino alla stazione ferroviaria è diventata un insolito ufficio postale dove, nei giorni scorsi, è stata recapitata con l’intento di giungere presto al destinatario, una lettera. Addirittura a Babbo Natale.

Il messaggio, rimosso nel giro di breve, recitava così: “Caro Babbo Natale, quest’anno ti chiediamo un regalo in anticipo. Tutti i bambini di Albisola sono stati bravi. Possiamo riavere i parchi giochi?”.

Richiesta originale per chiedere aree verdi con giochi per i più piccoli. Il messaggio accanto al pontefice nato ad Albisola Superiore il 5 dicembre del 1443.

Chi ha avuto questa idea ha pensato alla sua statua in ceramica che dallo scorso giugno è posizionata nell’aiuola dalla stazione e ben visibile dalla strada.

Chi ha contattato il nostro giornale aggiunge: “Ad Albisola per avere dei parchi decenti abbiamo chiesto a tutti i santi. Ora ci rivolgiamo ai papi”.