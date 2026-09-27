Agg. ore 19.40. La 16 enne soccorsa dopo essere caduta dagli scogli è stata trasportata con Drago all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

Albisola Superiore. Soccorsi mobilitati per la seconda volta in due ore per un’altra caduta dagli scogli. E’ successo ad Albisola Superiore lungo il tratto dell’ex sede ferroviaria nei pressi della galleria dal Buco del Prete intorno alle 17.30 di oggi pomeriggio.

Secondo le prime informazioni, una 16enne e un coetaneo, entrambi residenti nella zona, si sarebbero infilati in un varco delle ex gallerie ferroviarie per raggiungere una spiaggia. Lei però è caduta e i due nel tentativo di ritornare indietro non hanno trovato più la strada del ritorno.

A quel punto la situazione è peggiorata. La ragazzina, già con politraumi, si è molto agitata. Così è scattato l’allarme.

Sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco e Guardia costiera.

I soccorritori da terra hanno raggiunto i ragazzi con manovre di tipo alpinistico, mentre arrivava anche l’elisoccorso Drago. Grazie alla sinergia tra tutti i soccorritori la ragazzine è stata recuperata da Drago e portata per accertamenti in ospedale.