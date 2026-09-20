Albingaunia, che carattere alla prima contro la Baia Alassio, Cocco: “Allestito una rosa per dare fastidio a tutti”

Alassio. Termina in parità il primo derby stagionale di Promozione tra Baia Alassio ed Albingaunia, un divertente 2-2 che ha intrattenuto per 90 minuti i presenti al Ferrando. La squadra di Cocco esce dalla sfida con qualche rammarico dovuto a qualche distrazione che, alla fine, non ha permesso di ottenere tre punti contro le vespe.

Ai punti meglio gli ingauni, vicini al gol a più riprese ma, l’avvio di campionato, può comunque considerarsi ottimo. Una promozione raggiunta all’ultimo minuto e una squadra costruita in pochi giorni per sopperire al gap di categoria, oggi i bianconeri hanno dimostrato di non essere una cometa passeggera ma una squadra da battere.

“Abbiamo giocato contro un avversario di tutto livello – dichiara mister Cocco -, costruita per avere una classifica importante. Quando affronti giocatori come Cassata, Castagna, Faedo, Sacco, le distrazioni le paghi. Mi ha dato fastidio la rete subita ad inizio ripresa, ci eravamo focalizzati su questo aspetto e invece l’abbiamo data per scontata. Non possiamo permettercelo. Anche noi però abbiamo disputato una partita importante, di garra. È un buon punto di partenza”.

La doppietta di Rimondo, uno dei tasselli cruciali di questa prima giornata: “Ci siamo adeguati in base alle disponibilità visti gli infortuni ma, quello fatto con Rimondo, un giocatore veramente forte, era proprio quello di riportarlo vicino all’area di rigore. Era un’ idea che avevo fin dall’inizio, quando era stato preso per la Prima Categoria. Possiamo trarne benefici, è il giocatore con più qualità che posso mettere in quella zona”.

“Credo che non siamo favoriti con nessuno – chiosa l’allenatore -. Non ci sarà una partita nella quale l’Albingaunia partirà favorita, ma il grandissimo merito della società è stato quello di allestire una rosa che potesse far passare una domenica fastidiosa a tutte le squadre, questo è il nostro punto di partenza. Mi rimane un po’ di veleno per quella distrazione, sapevamo che ci sarebbe costata cara, però non è scontato quello che è stato fatto. Tocca a noi rimetterlo in campo, oggi lo valuto un ottimo avvio”.